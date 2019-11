Und der Chauvimob tobt

jip film & verleih Mit lauter fast nackten Männern im eiskalten Wasser: Petrunya (Zorica Nusheva) ergattert das Kreuz

Die Republik Nord-Mazedonien ist einer der wirtschaftlich schwächsten Balkanstaaten. Die Arbeitslosenquote liegt bei etwa 25 Prozent. Kein Wunder, dass sich gerade in ländlichen Regionen ein religiöser Brauch hält: Bei der alljährlichen Dreikönigstagsprozession im Januar tauchen die jungen Männer des Dorfes nach einem vom Popen in den Fluss geworfenen geweihten Kreuz. Wer es in dem eiskalten Wasser findet, den erwarten – so der Glaube – im neuen Jahr Glück, Freude und Wohlstand.

Das alles kann die arbeitslose Petrunya (Zorica Nusheva), die mit 32 Jahren noch bei ihren Eltern wohnt, gut gebrauchen, also stürzt sie sich nach einem missglückten Bewerbungsgespräch in einer Näherei mit lauter nackten Männern ins Wasser – und ergattert das Kreuz. Skandal! Die Kerle wüten. Nach ihrer Auffassung hat sie kein Recht auf den Sieg, weil sie eine Frau ist. Die Polizei schaltet sich ein, Petrunya muss auf die Wache. Dort unterstellt man ihr, sie habe das Kreuz gestohlen, und nimmt es ihr ab. Nach quälenden Verhören sorgt ein dicker Staatsanwalt mit Spiegelei-Krawatte für Gerechtigkeit: Petrunya bekommt ihr Kreuz zurück. Währenddessen tobt vor dem Polizeipräsidium der Chauvimob, der sie am liebsten lynchen würde.

Der Plot klingt naiv, basiert aber auf einem realen Ereignis, das sich 2014 im Osten der Republik Nord-Mazedonien zugetragen hat. Die damals von der lokalen Bevölkerung und dem Klerus als Frevlerin geächtete junge Kreuztaucherin lebt heute in London.

Im Film »Gott existiert, ihr Name ist Petrunya« der mazedonischen Regisseurin Teona Strugar Mitevska geht es auch um Frauensolidarität. »Wenn wir an Traditionen festhalten, gibt es keinen Fortschritt.« Auf diesen einfachen Nenner bringt es im Film die TV-Journalistin Slavica (Labina Mitevska), die sich mit einiger Beharrlichkeit für die Titelheldin einsetzt, bei Eiseskälte vor dem Präsidium ausharrt und sich mit Polizisten anlegt, während ihr Kameramann längst hingeschmissen hat.

Erzählt wird in ruhigen, atmosphärisch dichten Bildern. Petrunya, die Geschichte studiert und mit 32 noch nie gearbeitet hat, wirkt zuweilen wie ein trauriges Riesenbaby, etwa wenn sie nach dem Fiasko in der Näherei mit einer halben Schaufensterpuppe unter dem Arm durch die mazedonische Winterlandschaft stapft. Doch sie »entpuppt« sich: Auf die Frage des Chefinspektors, was sie an ihrem Geschichtsstudium bisher am meisten begeistert habe, doch sicher die mazedonische Geschichte mit Alexander dem Großen, antwortet sie keck: »Die Chinesische Revolution«, und: »Wie man den Kommunismus in die Demokratie integrieren kann.«

Ausdruck ihres trotzigen Widerstands gegen das kirchliche Patriarchat ist auch die sinnliche Aneignung seines wichtigsten Symbols. In einer Szene liegt Petrunya mit dem Kreuz zwischen ihren nackten Brüsten da wie eine geweihte Jungfrau. Frivoler Kitsch, könnte man meinen, aber Kamerafrau Virginie Saint-Martin inszeniert die Pose als stillen Sieg einer Frau über die Anmaßung der Männer, Verheißungen göttlichen Segens allein für sich gepachtet zu haben.

Der Film wurde auf der Berlinale im Februar mit dem Preis der ökumenischen Jury ausgezeichnet und erhielt im April den Hauptpreis auf dem Internationalen Frauenfilmfestival in Dortmund/Köln. Eine aggressive Petrunya wäre aber noch unterhaltsamer gewesen als eine heilige.