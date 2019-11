George Kraychyk/ARTE France Jack (Jacob Tremblay) und seine Mutter (Brie Larson) sind frei: »Raum«

Re: Den Städten geht die Luft aus

Wege aus der Abgaskrise

Schlechte Luft im konkreten und im übertragenen Sinne: Smog, Feinstaub und Stickoxide belasten unsere Städte, verändern das Klima und schaden unserer Gesundheit. In der Europäischen Union sollen jährlich 400.000 Menschen an den Folgen von Schadstoffen in der Luft sterben. Lasset uns also einen Autogipfel machen – und die Umweltverbände nicht dazu einladen.

Arte, 19.40 Uhr

Raum

Joy und ihr fünfjähriger Sohn Jack leben in Akron, Ohio – von einem Entführer und Vergewaltiger in einem Neun-Quadratmeter-Raum eingesperrt. Joy, von ihrem Sohn Ma genannt, kümmert sich um Jack so gut es geht – trotz der Depression, an der sie leidet. So lässt sie ihn glauben, dieser Raum sei das ganze, wirkliche Leben. Doch als Joy an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stößt, erstellt sie einen Fluchtplan. Hochgelobter Streifen. IRL/CDN/GB/USA 2015.

Arte, 20.15 Uhr

Catch Me If You Can

Leonardo DiCaprio als charmanter Hochstapler: Nachdem Frank Abagnale jr. an seiner neuen Schule erfolgreich seinen Mitschülern vorgaukeln konnte, er sei der neue Lehrer, kommt er auf den Geschmack und begibt sich über die Wolken. USA 2002.

Kabel 1, 20.15 Uhr

Fliegen am Limit

Sicherheitskontrollen, Personalmangel bei Boden- und Gepäckabfertigung sowie bei den Fluglotsen führen immer wieder zu Verspätungen. Es gibt zu viele Flüge mit zu vielen Passagieren. Das System stoße an seine Grenzen, sagt der Mobilitätsforscher Andreas Knie. Unter dem Passagieraufkommen leiden auch und vor allem die Gepäckabfertiger. Und irgendwann geht alles schief, ist zu befürchten. Lernt die Menschheit ohne Katastrophen?

ZDF, 22.45 Uhr

Sport inside

Die einzige investigative Sportsendung in diesem Land, also eine, die den großen Vereinen und Trainern nicht sonst wohin kriecht – und aus diesem Grund hervorzuheben. Welche Themen heute auf der Agenda stehen, ist unklar. Es ist mit Spannendem zu rechnen. Eine Auswahl aus »Sport inside« der letzten Woche: Ein Neonazi als Sponsor eines Fußballvereins in Lindenau in Brandenburg, Idole des Sports in der DDR und die Vergabe der Fußball-WM 2018 – die Beiträge sind online verfügbar.

WDR, 22.55 Uhr