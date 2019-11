Nach dem Sprung

MARTA PEREZ / EPA / dpa Karl Hyde von Underworld bei einem Konzert in Barcelona (30.5.2015)

Selbst in den besten Beziehungen kann die Gewohnheit einen langsamen Erstickungstod verursachen. Das gilt selbstverständlich auch für Beziehungen innerhalb von Bands. Im November 2018 begannen Underworld ein lang angelegtes Therapieprojekt namens »Drift«: Ein Jahr lang jede Woche ein neuer Track, mit Videos, Kollaborationen; Ideen wurden öffentlich ausprobiert. Gebündelt gibt es die Ergebnisse jetzt auf »Drift Series 1« einmal als Einzel-CD mit Highlights und, Ende des Monats, als prall gefüllte Tüte namens »Drift Series« mit sämtlichen Tracks auf sieben CDs, DVD und 80seitigem Buch.

Karl Hyde und Rick Smith, der Kern von Underworld, kennen sich seit 40 Jahren. Fast genauso lang machen sie zusammen Musik. 1983 hatten sie als Freur den charmanten Synth-Pop-Hit »Doot-Doot«, als Indierockband Underworld 1988 den weniger charmanten Alternative-Arena-Gassenhauer »Underneath The Radar«. Das Konzept war Mist, der Name gut, deshalb behielten sie ihn, als Anfang der 90er DJ Darren Emerson dazu kam und sie sich fortan zu dritt verschiedenen Spielarten des Techno widmeten. Bekanntester Track dieser Underworld-MK2-Inkarnation ist »Born Slippy« (Refrain: »Lager! Lager! Lager!«). Das Stück war – als Hymne des Soundtracks zu Danny Boyles Kinohit »Trainspotting« – der prominenteste Vertreter des glücklicherweise sehr kurzlebigen Genres Lad-House, das es noch dem bierseligsten Indierocker ermöglichte, auf der Tanzfläche die Arme zu recken.

Wie so oft in der Popgeschichte kamen mit dem Erfolg nicht etwa anhaltende Glückseligkeit, sondern Orientierungslosigkeit, Langeweile, schlechte Vibes. Der eher ruhige Waliser Rick Smith, der die Hauptarbeit leistete und die Band zusammenhielt, stand zwar im Schatten der Rampensäue Karl ­Hyde und Darren Emerson. Freundlicher Gemütsmensch, der er ist, störte ihn das freilich erheblich weniger als das permanente Gefühl, die lieben Kollegen würden nie an die Grenzen ihres kreativen Potentials gehen.

Emerson stieg 2000 aus, Hyde und Smith kommunizierten zeitweise nur über Filesharing. Den Wendepunkt in der Beziehung der beiden markierten die Arbeiten am Re-Issue ihres Klassikeralbums »Dubnobasswithmyheadman« (1994). Da merkten sie, dass sie wieder Spaß dran hatten, sich aufeinander einzulassen, Neues in die Welt zu setzen. Bereits das erste Resultat dieser frisch wiederentdeckten Arbeitsfreude, das Album »Barbara Barbara, We Face a ­Shining Future« von 2016, zeigt die Band als definitiv auferstanden von den Toten, bereitete indes nicht mal ansatzweise auf das musikalische Abenteuer vor, um das es sich bei ihrem Drift-Projekt tatsächlich handelt.

Driften, das ist der Schritt ins Unbekannte, Sein im Augenblick, Reisen ohne Ziel und Karte. Sich dorthin begeben, wohin die Stadt, die Umwelt dich treibt. Das Album »Drift Series« ist freilich auch eine interessante Antwort auf veränderte Hörgewohnheiten: Musik für den Augenblick, unmittelbar nach dem Entstehen veröffentlicht – am Ende gibt es das edle Box-Set. So funktionieren Fernsehserien heute.

In den besten Momenten der »Drift Series« klingen Underworld so aufregend wie lange nicht mehr. Oder so spannend wie nie. Die Tracks, die sich am weitesten von underworldtypischem Techno entfernen, sind die interessantesten. »Doris« etwa wirkt wie eine improvisierte Ambient-Jam-Session, »Apple Shine Continuum« ist ein halbstündiges Monster, entstanden in Zusammenarbeit mit dem australischen Experimentaltrio The Necks: Es beginnt mit hypnotischem Drumming und Hammondorgel, nach und nach kommen immer mehr Instrumente hinzu, elektronische Beeps, Bleeps und Beats, der Track steigert sich zusehends in manische Ekstase, bevor er schließlich in einer beinahe zehnminütigen Pianocoda endet. »Custard Speedtalk« ist ein Vokalstück mit vergleichsweise zurückhaltender akustischer Instrumentierung, »Poet Cat« ein eher akustischer Instrumentaltrack mit Saxophon, Klavier, Gitarre. »Imagine a Box« erinnert an Wissenschaftsfernsehen der 70er, ähnlich der Musik, die das tolle englische Label Ghost Box veröffentlicht.

Ungewohnte Klänge, wohin man hört. »Drift Series« reizt dazu, es Track für Track zu rezensieren – bei 52 Stücken ein wohl etwas arg überambitioniertes Unterfangen. Auf jeden Fall: Die Schleusentore sind geöffnet, die Kreativität hat freien Lauf, das Über-Ich muss draußen bleiben. Es gibt Drone-Tracks, Spoken-Word-Stücke, Jazzelemente, die sich nicht nur auf Sounds beschränken, sondern die musikalische Herangehensweise selbst miteinbeziehen. Der Schritt auf den Boden, der sich erst materialisiert, wenn man ihn berührt, der Sprung ins Nichts, er bekommt der Band sehr, sehr gut.