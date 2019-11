Eine Frage der Zeit

Francisco Seco/AP Photo Federica Mogherini, Außenpolitikchefin der EU, will »Schlichtungsverfahren« einleiten (Brüssel, 11.11.)

Das EU-Trio droht dem Iran mit dem teilweisen oder vollständigen Ausstieg aus dem 2015 geschlossenen Wiener Abkommen, dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Das ist der Kern einer gemeinsamen Stellungnahme der Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens, die am Montag veröffentlicht wurde. Damit könnten auch die EU-Sanktionen wieder in Kraft treten, auf deren Anwendung das Trio damals im Namen der Union verzichtet hatte.

Ob diese Aussicht die Iraner jetzt noch schrecken kann, ist allerdings zweifelhaft: Ausnahmslos alle großen europäischen Konzerne haben sich schon im Frühjahr oder Sommer vorigen Jahres aus dem Geschäft mit der Islamischen Republik zurückgezogen. Auf bestehende Verträge wurde dabei in vielen Fällen keine Rücksicht genommen. Der Handel zwischen der EU und dem Iran ist fast vollständig zusammengebrochen. Seit über einem Jahr kauft kein Mitgliedsstaat mehr iranisches Erdöl oder Erdgas, die wichtigsten Exportgüter des Landes. Die dringend benötigten internationalen Investitionen in die iranische Energiewirtschaft, die sich Teheran vom Wiener Abkommen (JCPOA) erhofft hatte, sind ausgeblieben.

Hintergrund sind die Kündigung der Vereinbarungen durch die USA, die Präsident Donald Trump am 8. Mai 2018 bekanntgegeben hatte, und die damit verbundenen schwerwiegenden Sanktionen. Ein Jahr lang vermochte das EU-Trio, die Iraner mit leeren Versprechungen zur die Wiederherstellung normaler Wirtschafts- und Finanzbeziehungen hinzuhalten. Das erzeugte aber wachsende Frustrationen in großen Teilen der iranischen Bevölkerung und brachte die Regierung in Teheran in eine schwierige innenpolitische Lage. Seit Mai dieses Jahres hat der Iran in vier Schritten die Erfüllung einiger seiner Verpflichtungen aus dem Abkommen unterbrochen, um das EU-Trio zum Einlenken zu veranlassen. Zuletzt wurde in der vergangenen Woche die Anreicherung von Uran in Fordo wieder aufgenommen, auf die Iran in Wien mit dem JCPOA bis zum Jahr 2030 verzichtet hatte.

In ihrer Stellungnahme vom Montag geben sich die Außenminister des EU-Trios »extrem besorgt« über diesen Schritt und fordern, dass Iran »alle Maßnahmen, die nicht mit dem JCPOA vereinbar sind«, rückgängig machen und »unverzüglich« die Bestimmungen des Abkommens »vollständig und wirksam erfüllen« müsse. Gleichzeitig »bekräftigt« das Trio frühere Drohungen, »alle Mechanismen des JCPOA, einschließlich des Mechanismus zur Diskussion von Streitigkeiten, in Betracht zu ziehen«.

Gemeint ist damit ein kompliziertes »Schlichtungsverfahren«, das im Artikel 36 des Abkommens genau beschrieben ist und sich über ungefähr zwei Monate erstrecken könnte. Letztlich erlaubt diese Klausel jedem Vertragspartner – neben dem EU-Trio und dem Iran sind das jetzt noch China und Russland –, die Erfüllung seiner Verpflichtungen ganz oder teilweise einzustellen. Auf diesen Artikel beruft sich der Iran zur Begründung seiner Maßnahmen. Im Gegensatz dazu ist die US-Regierung im Mai 2018 aus dem JCPOA ausgestiegen, ohne sich an dieses in Wien vereinbarte Verfahren zu halten.

Die Außenpolitik-Chefin der EU, Federica Mogherini, hat am Montag mitgeteilt, sie stehe mit den anderen Unterzeichnern des Abkommens in Kontakt, um vielleicht eine Sitzung des »Gemeinsamen Ausschusses« in der nächsten Woche zu verabreden. Das ist der in Artikel 36 beschriebene erste Schritt des »Schlichtungsverfahrens«. Der Ausschuss hat dann 15 Tage Zeit, um den Konflikt zu lösen. Wenn das nicht gelingt, kann anschließend jeder Vertragspartner die Fortsetzung der Debatte auf Außenministerebene verlangen. Gelingt auch dort innerhalb von 15 Tagen keine Einigung, muss ein Beratungsgremium eingeschaltet werden, das bisher noch nie aktiviert wurde. Aber letztlich ist es nur eine Zeitfrage von etwa 50 Tagen, bis jeder Unterzeichnerstaat, der dies will, sich ganz oder teilweise aus dem JCPOA zurückziehen kann.

Damit verbunden ist die Möglichkeit, den UN-Sicherheitsrat in den Streit einzuschalten, die in Artikel 37 des JCPOA beschrieben ist. Auch dort ist zunächst ein »Schlichtungsverfahren« vorgesehen. Aber nach dessen Scheitern kann jeder Partnerstaat des Abkommens im Alleingang oder gemeinsam mit anderen erzwingen, dass alle UN-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt werden, die mit der Resolution 2231 des Sicherheitsrats vom 20. Juli 2015 durch mildere Bestimmungen ersetzt wurden. Viele von diesen gelten nur noch bis zum nächsten Jahr. Problematisch ist aus westlicher Sicht vor allem, dass dann alle Beschränkungen für Waffenlieferungen an den Iran entfallen. Das könnte durch eine Wiedereinsetzung der alten UN-Sanktionen verhindert werden.

Der Sprecher des Teheraner Außenministeriums, Sejed Abbas Musawi, erklärte bereits am Sonntag zu den schon länger kursierenden Drohungen des EU-Trios, die Europäer hätten kein Recht, sich auf die Artikel 36 und 37 zu berufen, da der Iran in Wirklichkeit gar nicht gegen das Abkommen verstoße, sondern im Gegenteil mit seinen Maßnahmen dessen Einhaltung durchsetzen wolle. Man habe aber für den Fall, dass das EU-Trio ganz oder teilweise aus den Wiener Vereinbarungen aussteigen würde, »eine breite Auswahl« an Reaktionsmöglichkeiten.

In diesem Zusammenhang hatte einer der stellvertretenden Außenminister Irans, Sejed Abbas Araghchi, schon am Sonnabend darauf hingewiesen, dass sowohl der Ausstieg des EU-Trios aus dem JCPOA als auch die Wiederherstellung der UN-Sanktionen für sein Land »rote Linien« wären. Derartige Schritte »würden bedeuten, dass unsere ­›Nukleardoktrin‹ falsch war, und dass wir sie und unsere Atompolitik überprüfen müssen«. Zuvor hatte der iranische Botschafter in London, Hamid Baeidinedschad, am Donnerstag davor gewarnt, dass seine Regierung unter wachsendem innenpolitischen Druck stehe, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszutreten.

Solche Äußerungen zeigen, dass die westlichen Politiker mit dem verschärften Einsatz politischer »Folterinstrumente« ganz gewiss keine Kapitulation der Iraner erreichen werden.