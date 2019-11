»Skandal für die nächsten zehn Jahre«

Arbeitszwang zementiert

Wenn Grundsatzurteile schwammig formuliert sind, sollten die Alarmglocken schrillen. Bezüglich des seit 15 Jahren praktizierten Hartz-IV-Sanktionsregimes drückten sich die Karlsruher Verfassungsrichter sogar in weiten Teilen unklar aus. Was die regierende CDU daraus ableitet, brachte Peter Tauber, Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, ziemlich klar auf den Punkt. Nach einem »Quantensprung für soziale Grundrechte« klingt das wahrlich nicht.

So habe Karlsruhe an der Sanktionspraxis an sich nichts auszusetzen, resümierte Tauber am 6. November auf seiner Facebook-Seite. Ein um 30 Prozent gekürztes Existenzminimum sei völlig okay. »Und auch eine Sanktion um 60 oder 100 Prozent wird vom Verfassungsgericht nicht generell ausgeschlossen«, lobte er. Es bedürfe nun lediglich eines Nachweises, dass derlei Hungerstrafen geeignet seien. Entsprechend zuversichtlich blickt der CDU-Mann voraus: »Gelingt dies, steht weder einer 60 noch 100 Prozent-Sanktion das Grundgesetz im Wege« (Fehler im Original). Um das zu untermauern, wiederholte er die Worte des höchsten Gerichts: »Wo eine existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund verweigert wird, obwohl im Verfahren die Möglichkeit dazu bestand, dazu etwaige Besonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, kann ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen sein.«

Wie diese Aussagen mit anderen Urteilen desselben höchsten Gerichts zusammenpassen, wonach das mit Hartz IV bemessene physische und soziokulturelle Existenzminimum »dem Grunde nach unverfügbar« sei, ist nur auf den ersten Blick schwer zu verstehen. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell erklärt dazu auf seiner Webseite, dass die Richter auf »Bedürftigkeit« abstellten, diese aber an die Erwerbsfähigkeit knüpften. Wenn jemand also vom Jobcenter oder einem medizinischen Dienst für arbeitsfähig befunden wurde, sei er im Grunde nicht bedürftig und der Staat müsse ihm das Minimum nicht gewähren. Karlsruhe hat also den Arbeitszwang zementiert.

Somit dürfen auch die monatlichen Sanktionsstatistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA) nicht Geschichte sein. Laut der am Montag veröffentlichten neuen Zahlen hatten Jobcenter allein in diesem Juli 122.000 Hartz-IV-Bezieher mit knapp 190.000 Kürzungsstrafen belegt. Rund 6.300 Menschen, die Hälfte davon jünger als 25 Jahre, waren komplett auf null sanktioniert. (sbo)