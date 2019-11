Kobalt/ZDF Landwirt Jean-Pierre Simon kämpft gegen das Atommüllendlager

Re: Atommüllendlager ja oder nein?

Ein gallisches Dorf leistet Widerstand: In Frankreich sind derzeit 58 Atomkraftwerke in Betrieb, so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Um so drängender die Frage auch dort: wohin mit dem radioaktiven Abfall? Seit mehr als 20 Jahren ist die Gegend rund um das Dorf Bure im Nordosten Frankreichs als Standort für ein Endlager im Gespräch. Sehr zum Unwillen von Anwohnern und Antiatomaktivisten. Und auch unverantwortlich für unsere Nachgeborenen, die das gute Leben verwirklichen werden und dann auf unserem Müll sitzen.

Arte, 19.40 Uhr

Scobel: Willkommen in der Arbeitswelt 4.0

Arbeit als Freiheit, als Verwirklichung: Die digitale Transformation wird immer radikaler. Die hochtechnisierte, vernetzte Arbeitswelt wird sich auf die Psyche, das Gehirn und das Verhalten der Menschen auswirken, wie wir es ja schon von Computerspielen und Kindern kennen. Und hier spielen sie dann durchaus eine Rolle, die Verhältnisse: wer wie von wem durch das neue Arbeitsleben gepeitscht oder für überflüssig erklärt und abgewickelt wird. D 2019.

3sat, 21 Uhr

Heartbreak Hotel

Schwedisch für Fortgeschrittene

Zwei ganz andere Berufe: Die Polizistin Gudrun und die Gynäkologin Elisabeth sind sehr verschieden, aber beide haben die 40 überschritten, kaputte Ehen hinter sich und erwachsene Kinder. Die ersten Begegnungen enden im Streit, doch bei ihrem dritten Zusammentreffen in einer Diskothek stellen die Frauen Gemeinsamkeiten fest. Fortan ziehen sie zusammen durch Kneipen und Discos, reißen Männer auf und besuchen Blind Dates. Klingt spannend! S 2006.

3sat, 22.25 Uhr

Gerhard Schöne

Gerhard Schöne, Pfarrerssohn, Waffendienstverweigerer und beliebter Liedermacher in der DDR. Für sein Publikum bleibt er ein Rebell, einer der leisen Töne natürlich. Aber das muss jeder Künstler schaffen – anerkannt sein und gleichzeitig versehen mit dem Nimbus des Aufbäumenden, Aufmischenden. Gerhard Schöne ist wenig präsent in den Medien und dennoch kennt ihn im Osten jeder. Zu seinen Konzerten kommen viele, die mit seinen Liedern aufgewachsen sind, und bringen wiederum ihre Kinder mit. So hört man es jedenfalls.

MDR, 23.05 Uhr