»Schie bükscht gerne ausch«

Egmont Ehapa MediaAsterix® – Obelix® – Idefix ® / Copyright 2019 Les Éditions Albert René / Goscinny – Uderzo Wider die Agenten des Wildschweinesystems: Die aufmüpfige Adrenaline (2. v. r.) im Kreis der Dorfjugend

Pock, pock. Es läuft mal wieder etwas schief im Raum-Zeit-Kontinuum einer kleinen gallischen Dorfgemeinschaft, deren Erzählung, in Wort und Bild gesetzt, Band für Band mit dem Satz »Wir befinden uns im Jahr 50 v. Chr.« beginnt. Seit 38 Bänden geht das so, und damit wurde das eine, wiederholt beschworene Jahr 50 v. u. Z. auf sechzig Jahre der Jetztzeit ausgedehnt, die zwischen den Eckdaten des Beginns des Epos 1959 und dem aktuellen Band des Jahres 2019 liegen. Nahezu ewig also murmelt die Saga von der gallischen Dorfgemeinschaft, die, sich den Ansprüchen des imperialen römischen Reichs verweigernd, in einer Endlosschleife gefangen scheint.

Mit dieser Setzung kann man sich an die philosophisch-soziologischen Feinjustierungen machen. Schon klar, dass es sich im Subtext des bravourös mit doppelbödigem Wortwitz, popkulturellen Verweisen und Zeichnungen feinster Art in Szene gesetzten Comics um kulturelle Hegemonie und Kriegsmacht, um Widerstand und Identitätspolitik geht. Letztere lässt sich offenbar durch Wildschweinessen, Trinken eines ominösen Zaubertranks und ständige Rauflust bestimmen. Deshalb besteht der Sinn des Lebens aus brüderlichen Kloppereien, sinnlosem Hinkelsteintragen und freudigem Grillschweinverspeisen einerseits und klebrigen Ganzkörperkäsefondue-Orgien, gepaart mit Barbarenangst und Lug und Trug auf römischer Seite.

Dass die Langzeitstudie im Comicformat außerhalb der Bilderblasen zu einer Marke geworden ist, die sich mit einem immensen Merchandisingangebot mitsamt Vergnügungspark und diversen Verfilmungen selbst prima vermarktet, mag Anlass zur Kapitalismuskritik geben. Doch braucht es sie, um die Lust an einem Kult zu verstehen, der seit sechs Jahrzehnten Millionen Menschen weltweit zum Mitmachen animiert? Eher nicht.

Denn es geht um das gewisse Quantum Trost und Heiterkeit. Ob in Europa, den USA, ob in Finnland oder Russland, mehrere Generationen Kinder, aus denen Erwachsene wurden, die wiederum mit ihrem Nachwuchs in die ­Zeitblase der antiken Welt eintauchten, wurden durch wackere Gallier sozialisiert. Mit den jungen und alten Kindern schlossen der kleine Held und sein Freund mit dem Hinkelstein jenen Generationenvertrag, der der Geschichte innerhalb und außerhalb der Comicwelt ihren ruhigen, stetigen Verlauf garantiert.

Egmont Ehapa MediaAsterix® – Obelix® – Idefix ® / Copyright 2019 Les Éditions Albert René / Goscinny – Uderzo Mal wieder in pädagogischer Mission: Asterix und Obelix

Wie brüchig indes das durch diesen ­Ver­trag bezeugte Kontinuum der Geschichte ist, zeigt der aktuelle Band. Einmal mehr muss das muntere Gallierpaar einem Erziehungsauftrag nachkommen, an uns und vordergründig an einer rotbezopften Gretagöre, die mächtig Eigensinn entwickelt. Mit pädagogischer Mission waren die Freunde des gebratenen Schweins schon öfter unterwegs, sie versuchten sich an kleinen Wutspaniern und ­furchtsamen Normannenjünglingen. Trotzdem trifft es sie unvorbereitet, als nun eine Pubertierende in ihre Obhut gerät. »Schie bükscht gerne ausch«, heißt es, und Asterix und Obelix stehen zwar mit Rat und Tat zur Seite, laufen ihr aber als ständige Nothelfer nach und können letztendlich nur für Verständnis werben. Denn Adrenaline, so ihr Name, hat die Dorfjugend und damit die Zukunft auf ihrer Seite, und schließlich verschwindet sie an einem fernen Südseegestade aus der Geschichte, eine Regenbogenfamilie am Arm wie Angelina Jolie, gefolgt von einem Brad-Pitt-Boy, der Schiffe mit Blumenmotiven bemalt und John Lennons »Imagine« anstimmt: »Ihr mögt sagen, ich bin ein Träumer, doch wie ihr glaube ich, dass eines Tages Frieden herrschen wird.«

Zugegeben, die Story ist ziemlich flach, aber gut gezeichnet, und die Dichte der Running Gags ist erfreulich hoch. Ob das für eine weitere Verwertung reicht? Beunruhigender ist allerdings, dass das neue Team Jean-Yves Ferri und Didier Conrad, die das Erbe von René Goscinny und Albert Uderzo seit 2013 zum vierten Mal antreten, Fragen aufwirft, die am Geschichtsverständnis rühren.

Schon in früheren Bänden traten Gallier als pathologische Verdränger ihrer nicht so ruhmvollen Vergangenheit auf. Niederlagen im Kampf gegen das Imperium wurden schlicht geleugnet, einzig der gallische Heerführer Vercingetorix, der schließlich doch kapitulieren musste, blieb als Heldenfigur übrig, auf die sich alle einigen konnten. Adrenaline, die so gern »auschbükscht«, ist seine Tochter. Sie könnte eine Dynastie des Widerstands gründen, der im Asterix-Universum wahrscheinlich zu einem endlosen Grillabend führen würde. Allein, schie bükscht ausch, und sie macht das Richtige. Ihr und der Dorfjugend gelten A & O als saturierte Agenten des fettmachenden Wildschweinesystems, ihre Welt ist die der schrägen Musik, deren Sänger Troubadix so unbeliebt ist wie sie.

Selbst wenn derlei Generationenzoff reichlich passé scheint, Adrenalines Zukunft liegt vor ihr, außerhalb des Gallier-Universums. Darin herrscht allerdings die Furie des Verschwindens, die Erosion des historischen Bewusstseins sorgt für kollektives Vergessen. Weshalb denn die dringendste Frage eigentlich nicht die nach dem Verbleib von Adrenaline ist, sondern die nach ihrem Vater. Vercingetorix treibt die Comicfiguren regelrecht um und wird allemal mit einem Fragezeichen versehen. »Vercingetorix? Wer?«, und nur noch die Alten wissen um den Gründungsvater des gallischen Widerstands. Möglicherweise wissen die Alten anderswo sogar, dass nicht in der Comicwelt, sondern im realen Leben dieser Vercingetorix Leitfigur der Résistance im Kampf gegen den Hitlerfaschismus war, dem selbst der Kommunist Louis Aragon eine Hymne dichtete. Geschichtsvergessenheit herrscht vor, und den Kids, denen das schnuppe ist, ist das Schicksal, zu werden, wie ihre Eltern sind, im besten Sinne vorgezeichnet. Der Rest wird es wie Adrenaline machen und sein Glück in einem fernen Utopia suchen. Mit dem pubertären Aufbruchswillen steht ein Generationenwechsel an, und das andauernde »Pock, pock« mit dem in diesem Band Schädel und Helme der Altvorderen aneinanderstoßen, muss man als Klopfzeichen einer sich ankündigenden neuen Welt und als Warnung an alle, die dem Vergessen das Wort reden, zu lesen verstehen.