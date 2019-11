Auf Kosten der Ärmsten

Hintergrund: Hauptsorge Rente

Voller Vorfreude Richtung Lebensabend? In Deutschland und anderswo wird das immer mehr zur Ausnahme. Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich ließ durch die Universität Oxford in weltweit 16 Ländern über 18.000 Beschäftigte zu Themen wie Arbeitsmigration, Bildung, Automatisierung und Alterssicherung befragen. Nach der Mitte Oktober veröffentlichten Studie ist die Angst, im Rentenalter kein ausreichendes Auskommen zu haben, ein stark um sich greifendes Phänomen. In 14 Staaten wurde die Aussicht auf Altersarmut von den Befragten unter fünf Antwortmöglichkeiten als drückendste Sorge eingestuft. In Deutschland und Japan ist das Thema Rente sogar wichtiger als alle anderen Themen zusammen.

Hierzulande sind die Befürchtungen, im Ruhestand zu kurz zu kommen, besonders ausgeprägt in den Gruppen der über 40- und über 50jährigen. Aber selbst die Mehrzahl 20- bis 29jährigen belastet schon heute der Blick auf ihr späteres Dasein im Alter. Auffallend ist, dass gemäß der Untersuchung die Angst vor Altersarmut in den führenden Industrienationen am stärksten ist – vorneweg in der BRD, Japan, den USA und der Schweiz. In Rumänien und Brasilien spielt das Thema dagegen eine untergeordnete Rolle. In den USA gehen heute im Vergleich zum Jahr 1985 doppelt so viele Menschen auch nach dem Erreichen des Rentenalters einer Erwerbsarbeit nach. Und auch in der Bundesrepublik treibt die Rentenpolitik zunehmend mehr Menschen ins Elend.

Eine neuere Erhebung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) – eine neoliberale Denkfabrik – stellte Ende Oktober die Frage, was die Bundesbürger vom jüngsten Vorstoß der Deutschen Bundesbank halten, das Renteneintrittsalter auf knapp 70 Jahre heraufzusetzen. 73 Prozent der Befragten widersprachen dem Konzept, lediglich 14 Prozent hießen es gut. (rwu)