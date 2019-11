Jedes fünfte Kind von Armut bedroht

Julian Stratenschulte/dpa Dass zwei Drittel der betroffenen Kinder der Armut im Erwachsenenalter entkommen sollen, ist leider nicht repräsentativ

Drei Millionen Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland sind arm. Das bestätigte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit der Veröffentlichung ihrer AWO-ISS-Langzeitstudie am Mittwoch. Für diese Bestandsaufnahme verglich der Sozialverband unterschiedliche Armutsdefinitionen. Nach den Statistiken der Europäischen Union und des Statistischen Bundesamts der BRD gelten etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen als von Armut gefährdet. Auf Grundlage des Mikrozensus (2017) wurde ein Armutsrisiko von 20,4 Prozent errechnet und das Sozioökonomische Panel (2014) ergab eine Armutsquote von 21,4 Prozent. »Anders ausgedrückt«, so die AWO, »kann man sagen, dass etwa jedes fünfte Kind bzw. drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland einem Armutsrisiko ausgesetzt sind.« Nach Schätzungen des Kinderschutzbundes liegt die tatsächliche Armut von Kindern gar bei 4,4 Millionen.

Eine weiteres Ergebnis der Studie ist, dass der Übergang ins Erwachsenenalter für die armen Kinder ungleich problematischer ist. Dies zeige sich zum Beispiel in Form eines verzögerten oder noch nicht bewältigten Ausbildungsabschlusses oder der Integration in den Arbeitsmarkt. Ein Drittel der Befragten sei demnach von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter arm geblieben. Der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider kommentierte die Ergebnisse gegenüber jW so: »Leider bestätigt die Studie, was wir schon lange wissen: Ein Fünftel aller Kinder wächst in Armut auf. Hinzu kommt die traurige Erkenntnis, dass aus jedem dritten armen Kind ein armer Erwachsener oder eine arme Erwachsene wird.« Der Umkehrschluss, dass zwei Drittel der armen Kinder der Armutsspirale entfliehen können, ist allerdings nur bedingt zulässig. Denn von den rund 230 im Jahr 1999 als arm eingestuften Kindern konnten bei der Wiederholungsbefragung im vergangenen Jahr nur 41 Personen erneut erreicht werden. Jeder dritte davon war immer noch arm, besonders häufig betroffen waren diejenigen, die im jungen Erwachsenenalter eine Familie gegründet hatten. Zwei Drittel der damals armen Kinder hatten den Ausstieg aus der Armut geschafft.