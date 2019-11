Ins All gelauscht

NASA/JPL-Caltech/dpa Unterwegs mit Grußbotschaften auf vergoldeter Schallplatte: Voyager 2

Die Bank gewinnt immer, heißt es übers Casino. Nicht ohne Grund, sie macht die Spielregeln. Außerhalb der Spielhalle sieht es nicht viel anders aus, wie man in Ernst Tollers »Masse Mensch« (NDR 2018; Di., 20 Uhr, DLF) in der Bearbeitung von Ben Neumann erfährt, das von den Schwierigkeiten einer Revolution handelt.

In der Sendung »Das Hörspiel vom Hörspiel 2019« (SWR 2019; Di., 23 Uhr, SWR 2) werden dann von der Jury des Karl-Szcuka-Preises aktuelle Einreichungen von Klangkunststücken vorgestellt, bevor ab morgen die vom SWR mit ausgerichteten »ARD Hörspieltage« (Mi. bis So., Karlsruhe) beginnen. Welches Hörspiel den Preis der dieses Jahr ausschließlich weiblichen Jury gewinnen wird, erfährt man am Samstagabend um 20 Uhr auf HR2 Kultur, dort wird die Verleihung übertragen.

Auf der Website der Hörspieltage kann man die Wettbewerbsstücke auch online hören und für den Publikumspreis seine Stimme abgeben. Dabei sind u. a. John von Düffels »KL – Gespräch über die Unsterblichkeit« (RB), wo Michael Kessler den Designer Karl Lagerfeld spielt, und Wolfram Lotz’ »Das Ende von Iflingen« (SWR), in dem der cholerische Erzengel Michael und ein Hilfsengel losziehen, um die Bewohner einer kleinen Ortschaft zu richten.

Zum 30. Jubiläum des sogenannten Mauerfalls kommen haufenweise Radiobeiträge. Mit zwei neuen Hörspielen ist Tom Peuckert dabei. In »Doberschütz und das Ende des Informanten« (WDR 2019; Ursendung Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Sa., 17 Uhr, WDR 5) ermittelt sein titelgebender DDR-Privatdetektiv in einem neuen Fall. Das Porträt zweier Ostberliner Familien, das am 9. November 1989 beginnt, heißt »Die Jahre aus Gold und Eis« (RBB 2019; Ursendung Sa., 19 Uhr, RBB Kultur). Die acht halbstündigen Teile werden am Samstag abend nacheinander gesendet, sie entwerfen ein Panorama unterschiedlicher Lebenswege.

Die Frage, was die BGS-Mitarbeiter nach der Grenzöffnung machten, beantwortet Jan Decker in seinem autobiographischen Feature »Mein Vater, der Grenzer« (SWR 2018; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur). Eine andere Perspektive auf die historischen Ereignisse zu Beginn der 90er nehmen auch Bernhard la Dous und Ferdinand Klüsener ein. Sie präsentieren mit »Spiel im Halbdunkel« (WDR 2013; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5) einen autobiographisch angelegten Krimi über einen arbeitslos gewordenen HU-Professor. Wie sich der »Mauerfall« auf das sehr spezielle Westberliner Soziotop ausgewirkt hat, erläutern Frieder Butzmann, Wolfram Höll, Thomas Kapielski und Johannes Mayr in »Das also ist der Westen« (SRF 2014; Sa., 20 Uhr, SRF2 Kultur). Ein Klassiker im Kontext der Umbruchszeit ist Heiner Müllers »Germania III – Gespenster am toten Mann« (DLF/ORB/SDR 1996; Sa., 20 Uhr, DLF). Und Thomas Fritz’ Krimi »Toter Winkel« (NDR 2019; Ursendung Sa., 21 Uhr, NDR Info) widmet sich der Suche nach einer 1989 spurlos aus Greifswald verschwundenen Frau.

Um außerirdischen Zivilisationen von der Existenz des Menschen zu berichten, wurde einst die Voyager 2 losgeschickt – mit Grußbotschaften auf vergoldeter Schallplatte. Eine Antwort darauf hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Wie es klappen könnte, versuchen Ulrich Biermann und Veronika Bock in »Lauschen ins All – Wie spricht man mit Aliens?« (DLF 2019; So., 20 Uhr, DLF) herauszufinden. Apropos Voyager: Eine Reise durch die Hörspielgeschichte gibt es als Podcast in Form des Features »Voyager 3« (SWR 2019) von Jochen Meißner und Frank Kaspar. Die Ursendung von Sophie Reyers »Käfersucht« (ORF 2019; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1), die von »Träumen und Traumen« handelt, und mit dem die Autorin »einen psychotektonischen Showdown in den Raum« (ORF) stellt, beschließt die Radiowoche.