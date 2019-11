Frage des Existenzminimums

Rolf Vennenbernd/dpa Bedürftige warten vor einer mobilen Suppenküche in Köln (28.10.2016)

Das deutsche Rechtssystem liebt den Einzelfall. Grundsatzfragen spielen selten eine Rolle. Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) geht gerne ins Detail, bis der Kontext verblasst. Wie zum Beispiel bei dem Grundsatzurteil zu den Hartz-IV-Regelsätzen im Jahr 2010, wonach ein menschenwürdiges Existenzminimum ein »unverfügbares Grundrecht« sei, das »jedem Hilfebedürftigen« stets »diejenigen materiellen Voraussetzungen sichert, die für seine physische Existenz und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind«. Damals ging es nur um die Höhe der Leistungen. Die Sanktionen, mit denen Jobcenter ihren »Klienten« eben dieses Minimum bei geringsten Auflagenverstößen kürzen, blieben außen vor. Am heutigen Dienstag stehen diese erstmals in Karlsruhe zur Debatte. Ob sich die höchsten Richter dabei an ihr damaliges Urteil erinnern werden, ist fraglich.

Das Arbeitslosengeld II, im Volksmund »Hartz IV« genannt, ist ein Bestandteil der 2003 unter dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder (SPD) auf den Weg gebrachten Agenda 2010. Danach erhielt ab 2005 jeder, der je nach Alter länger als ein bis zwei Jahre erwerbslos war, nur noch eine Unterstützung in Höhe der Sozialhilfe. Das mitgelieferte rigide Sanktionsregime läuft bis heute unter dem Motto »Fordern und fördern«. Damals stimmten alle Fraktionen dem Sozialabbau zu.

Die Bilanz nach fast 15 Jahren Hartz IV ist verheerend: Der Niedriglohnsektor blüht bis heute, das Lohnniveau ist gesunken. Gewerkschaften und Betriebsräte gerieten unter Druck, schlechtere Arbeitsbindungen zu akzeptieren. Leiharbeit wurde zum gängigen Beschäftigungsmodell vieler Großkonzerne. Inzwischen arbeitet im Westen ein Fünftel, im Osten ein Drittel der Lohnabhängigen für einen Niedriglohn. Die Zahl der »Tafeln« hat sich verdreifacht, die Obdachlosigkeit ist sprunghaft angestiegen. Mehr als jedes fünfte Kind und immer mehr Rentner leben unter der sogenannten Armutsgefährdungsgrenze.

Die Sanktionspraxis schafft die entsprechende Drohkulisse: Wer nicht jeden zumutbaren Job annimmt, unabhängig von der Qualifikation, dem kann der Staat ganz schnell die Mittel für die Existenz entziehen. Schon für einen verpassten Termin gibt es drei Monate lang zehn Prozent weniger. Wer eine Maßnahme oder einen Job ablehnt oder abbricht, bekommt 30 Prozent entzogen. Bei der zweiten »Pflichtverletzung« gibt es 60 Prozent weniger, danach fällt das ganze Budget weg, auch die Miete und die Beiträge zur Krankenversicherung. Unter 25jährigen droht bereits beim ersten Auflagenverstoß der Komplettentzug des Regelsatzes, beim zweiten Mal fallen auch Miete und Krankenversicherung weg. Dann können Betroffene nur im Jobcenter um Lebensmittelgutscheine bitten und den langwierigen Klageweg beschreiten.

Nach Ansicht der Sanktionsverfechter müssen Sozialleistungen nicht bedingungslos gewährt werden. So argumentierte am Sonnabend auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, gegenüber der Zeitung Neue Westfälische. Was dabei vergessen wird: Ausweislich der peniblen Berechnung der Bundesregierung ist das ungekürzte Hartz IV aber eben jenes Minimum, welches laut BVerfG »unverfügbar« sei.

Sozialverbände und andere Beobachter des Verfahrens rechnen nicht mit dem Aus für die Sanktionspraxis. Das BVerfG werde wohl die schärferen Sanktionen für 15- bis 24jährige Leistungsbezieher kippen, um das Grundrecht auf Gleichbehandlung wieder zu gewährleisten, heißt es. Zudem könnte es Kürzungen der Miete für verfassungswidrig erklären. In diese Richtung gehen auch Reformvorschläge, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angekündigt hat. Wahrscheinlich werde es eine politische Entscheidung in diese Richtung geben, sagte die ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann (Die Linke) vor einigen Wochen gegenüber jW. Bei der Urteilsverkündung am heutigen Dienstag wird sie dabeisein.

In Stellungnahmen an das BVerfG hatten sich bereits 2017 zahlreiche Sozialverbände, der Deutsche Anwaltsverein (DAV) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gegen Hartz-IV-Sanktionen ausgesprochen. Der Deutsche Sozialgerichtstag erklärte Kürzungen von mehr als 30 Prozent für verfassungswidrig. Am Montag sprach sich auch der Verband Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) gegen die Strafpraxis der Jobcenter aus. »Fordern und fördern« habe Grenzen und müsse immer den Menschen in den Vordergrund stellen, sagte dessen Vorsitzender Andreas Luttmer-Bensmann.