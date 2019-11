Rentner in Geiselhaft

Jens Wolf/ZB/dpa Tragödie oder Komödie? Rentnerinnen und Rentner sitzen auf jeden Fall in der ersten Reihe

Der lange inszeniert wirkende Streit der Regierungsparteien um die Grundrente wird ernster. Die SPD, scheint es, kann sich nicht entscheiden, ob sie wie üblich rechtzeitig umfallen oder diese Gelegenheit nutzen soll, um unter günstigen Bedingungen aus der Koalition mit CDU und CSU auszusteigen. Ein für Montag abend geplantes Spitzentreffen, bei dem eine Einigung verkündet werden sollte, wurde am Sonntag überraschend um eine Woche auf den 10. November verschoben. Es gebe noch offene Punkte, teilte die CDU mit. Wortmeldungen beider Seiten ließen nach außen hin wenig Kompromissbereitschaft erkennen. Hauptstreitpunkt: Die SPD lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung (die den Kreis der potentiellen Empfänger des kleinen Rentenaufschlags erheblich reduzieren würde) weiter ab, die CDU will dagegen von dieser Forderung nicht abrücken.

Einig sind sich SPD und Union, dass mit der Grundrente »Geringverdiener« mit 35 Beitragsjahren bei Renteneintritt eine Altersversorgung erhalten, die zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Die strittige Bedürftigkeitsprüfung würde nach den bisher bekannten Planungen aber alle ausschließen, die mehr als 5.000 Euro Rücklagen haben, also keineswegs nur die gerne bemühte Zahnarztgattin, sondern auch Menschen, die sich über Jahrzehnte unter Anstrengungen ein bisschen Geld für kleinere Anschaffungen beiseitegelegt haben.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärte am Montag im ZDF-»Morgenmagazin«, die Grundrente müsse in der Halbzeitbilanz der großen Koalition »drinstehen«, sonst werde seine Partei »sicherlich negativ auf die Halbzeitbilanz blicken«. Auf die Frage, ob ein Scheitern der Verhandlungen das Ende der Koalition bedeuten würde, erklärte er, dann werde es »schwierig in der Koalition«. Eine verklausulierte Drohung, dass der SPD-Bundesparteitag im Dezember den Ausstieg aus der Regierung beschließen könnte, steht also im Raum.

CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus schloss in der Welt (Montagausgabe) eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung aus. »Das wird mit uns nicht klappen«, sagte er. Man wolle keine Steuergelder an Menschen verteilen, »die die Unterstützung gar nicht brauchen«. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, legte noch einen drauf. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bezeichnete er eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung als »Einstieg in das bedingungslose Grundeinkommen«. »Weitere Sozialgeschenke zur Beruhigung der SPD« dürfe es nicht geben. Der Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann (CDU) befand, ein Verzicht auf eine Prüfung der Bedürftigkeit sei ein »Vergehen an der jungen Generation«. Das Geld solle lieber in die »Zukunftsfähigkeit unseres Landes« gesteckt werden.

Damit liegt Hauptmann ganz auf der Linie von Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Dieser hatte in einem Brief an Brinkhaus höchstpersönlich vor einem Kompromiss mit der SPD gewarnt. Es dürfe nicht sein, dass »immer weitere Milliarden für das Koalitionsklima statt für dringend nötige Infrastruktur- und Zukunftsmaßnahmen investiert werden«.

Gesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Chef Markus Söder dienten sich unterdessen bei Kampeter an, indem sie die Grundrente mit der Forderung nach einer »Unternehmenssteuerreform« verknüpften. Harsche Kritik an dem Vorstoß kam vom DGB. Die Union nehme ohne Skrupel zwei Millionen Rentner »in Geiselhaft, um der SPD ein Absenken der sowieso schon zu niedrigen Körperschaftssteuer abzupressen«, erklärte Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Zwei Milliarden Euro für die Grundrente seien der Union zu teuer, »aber ein Steuergeschenk von über zehn Milliarden Euro für Unternehmen ist locker drin«, so Buntenbach.

Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag, sagte, die Koalition stehe kurz davor, aus einer richtigen Idee »eine Respektlosrente zu machen«. Es dürfe keine Bedürftigkeitsprüfung geben. Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, erklärte am Montag gegenüber jW, mindestens drei Millionen Rentnerinnen und Rentner, »die über Jahrzehnte im Niedriglohnsektor schuften mussten«, seien »nur noch genervt von der ständigen Verschieberei und dem Koalitionshickhack«. Die Lebensleistungen dieser Menschen würden gegen Unternehmenssteuern ausgespielt. Das sei ein »unwürdiges Spiel«. Birkwald forderte die Bundeskanzlerin auf, von ihrer Richtlinienkompetenz in dieser Frage zugunsten der bis zu drei Millionen Betroffenen Gebrauch zu machen. Eine Bedürftigkeitsprüfung würde Millionen Menschen »aufs Sozialamt zwingen«.