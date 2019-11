Stets zu Diensten

Kay Nietfeld/dpa

US-Außenminister Michael »Mike« Pompeo hat die BRD zum »gemeinsamen Kampf für die Freiheit« aufgerufen. Gemeinsam mit Deutschland gelte es, sich gegen »autoritäre Systeme wie Russland und China« zu stellen, sagte er am Freitag in einer Rede bei der Körber-Stiftung in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wies später auf die Kriege in Afghanistan, Syrien, Libyen und in der Ukraine hin. Sie versicherte Pompeo, »dass Deutschland eine aktive Rolle spielen will, um diese Probleme zu lösen«. (dpa/jW)