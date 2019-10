Ich habe eine Nacht über die Ergebnisse der Vorsitzendenwahl der SPD geschlafen und mir dabei einen Halswirbel verrenkt. Ein TV-Beitrag berichtet beim Morgenkaffee, dass Kandidat Karl Lauterbach seine alberne rote Fliege abgelegt habe und jetzt linksradikal sei – Red Karl verleiht Fliege. Ohne ist er bei der Urwahl mit Partnerin Nina Scheer auf Rang vier gelandet.

Es ist ein sonniger Oktobersonntag, neun oder zehn Uhr, irgend jemand hat in der Nacht die Uhren umgestellt. In Thüringen geht gerade jeder Vierte grimmig zur Wahl, um für eine Nazipartei zu stimmen. Hier in Nürnberg bereiten sich vor den Wirtshäusern Tausende von Clubfans aufs Zweitligaspiel gegen Regensburg vor.

Ich spaziere Richtung Burg, betrete die Sebalduskirche. Sie beherbergt, obwohl lutherisch, eine beeindruckende Sammlung katholischer Sakralkunst. Ich will mehr darüber wissen und kaufe eine dünne Broschüre. Wieder zu Hause werde ich feststellen, dass ich eine spanischsprachige Ausgabe mitgenommen habe: »Entre 1943 y 1945 se producen graves daños a causa de los reiterados bombardeos.«

Später im Balazzo Brozzi sind die anderen Gäste draußen auf der Terrasse wie vor 30 Jahren etwa so alt wie ich und brunchen. Rechts könnte man auf den Rosenaupark schauen, würde nicht ein uncharmanter Wohnhochbunker den Blick verstellen. Der Bezirk hier heißt Himpfelshof. Aufgewachsen bin ich in den 70ern auf der anderen Seite von Nürnberg, in der Südstadt, Bezirk Galgenhof.

Wieder lacht mich im Funktelefon eine Depesche aus: Der vorvorletzte SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel soll Präsident des Verbandes der Automobilindustrie werden. Welcher Langweiler schreibt eigentlich das Drehbuch für dieses Movie? Wie können wir Olaf Scholz davor bewahren, dass er als letzter Halbvorsitzender nach dem Untergang der Partei der neue »Hallo, Herr Kaiser« von der Hamburg-Mannheimer werden muss?

Ich werde sentimental und beschließe, mit der Straßenbahn durch die Südstadt zu fahren. Am Aufseßplatz steige ich aus, viel Gewusel selbst an einem Sonntag, stumm verrottet an der einen Platzseite ein riesiges, verlassenes Kaufhaus, der »Horten«, früher: »Schocken«.

Hier gefällt es mir. Ich setze mich vor eine der Kettenbäckerfilialen zwischen die anderen Männer, die Kaffee trinken, rauchen und erzählen. Ich verstehe kein Wort, zu meinen Füßen picken Tauben, Straßenbahnen fahren vorbei. Ich bringe die leere Kaffeetasse in den Laden, gehe zur Straßenbahnhaltestelle und trete in Hundescheiße.

Wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, aus der SPD auszutreten?