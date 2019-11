Armut in der Hightech-Region

Barbara Munker/dpa Gespaltene Stadt: Milliardenunternehmen wie Twitter (Hintergrund) und weitverbreitete Armut prägen das Bild in San Francisco (10.5.2019)

Stadtsoziologie war in den 1980erJahren ein beliebtes Thema der westdeutschen und insbesondere der Westberliner Linken. Es war die Zeit der Hausbesetzungen, der Kampagnen gegen Mietwucher und der Forderungen nach kostenloser Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hatte dabei auch das Beispiel der DDR vor Augen, wo sowohl Wohnungsmieten als auch die Tarife für Bus und Bahn sehr niedrig waren. Bekanntlich ging die Entwicklung dann nach 1990 in eine ganz andere Richtung, wenn auch nicht ohne Widerstand. Ist das Thema damit vom Tisch? Natürlich nicht. Die Mieten steigen seit Jahren wieder ungebremst, und auch die Benutzung der öffentlichen Infrastruktur wird regelmäßig verteuert.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der kürzlich in deutscher Übersetzung erschienene Band »Technopolis«, in dem es vor allem um die sozialen Verwerfungen im Umfeld der in den USA ansässigen großen IT-Konzerne geht. In insgesamt 15 Beiträgen und Interviews thematisieren Wissenschaftler, Künstler und Politaktivisten die Schattenseiten des Siegeszuges der Netztechnologie und ihrer Profiteure. Geliefert wird allerdings mehrheitlich keine theoretische Analyse, sondern eine persönliche Sichtweise des jeweiligen Autors bzw. der Autorin.

Die Bay Area an der Westküste der USA war eine Pionierregion beim Siegeszug des kommerziellen Internets in den 1990er Jahren. Und ein Großteil der großen Netzkonzerne hat dort noch immer seinen Sitz. Wie die Herausgeberin Katja Schwaller im Vorwort schreibt, explodierten im Umfeld von San Francisco als Folge dieses Booms Mieten und Immobilienpreise. Mittlerweile würde in der Region alles zu horrenden Preisen vermietet, was auch nur ganz entfernt an einen Schlafplatz erinnere. Hausbesitzer würden zu den allermiesesten Tricks greifen, um langjährige Mieter loszuwerden und die Wohnung danach für ein Mehrfaches des ursprünglichen Preises neu zu vermieten. Vor einiger Zeit war zu lesen, dass es sogar für Lehrerhaushalte mit einem vergleichsweise hohen Einkommen kaum noch möglich ist, eine Wohnung in San Francisco zu finden.

Ein bekanntes Problem? Sicher. Aber in den USA treibt der derzeitige Boom der IT-Branche besonders scheußliche Blüten. Der geradezu unverschämte Reichtum einer Handvoll Konzernmanager und der relative Wohlstand einer Schicht hochbezahlter Fachkräfte wird begleitet von der krassen Armut derer, die entweder an dem Boom keinen Anteil haben oder aber nur einen Job als Dienstleister im Niedriglohnsektor ergattern konnten.

Wie der Wirtschaftsgeograph Richard Walker in seinem Beitrag schreibt, hat sich der Mythos von den segensreichen Auswirkungen technischer Innovationen als Zerrbild entlarvt. Ein Drittel der US-amerikanischen Lohnabhängigen könne die horrenden Kosten für den Lebensunterhalt in einer beliebigen Großstadt nicht mehr tragen. Ein Sechstel der Bevölkerung der Bay Area lebe in krasser Armut, etwa 20.000 Menschen in dieser Hightech-Region seien obdachlos.

Der Soziologe Chris Herring beschreibt in einem Interview die Folgen neoliberaler Streichorgien für Arme. Nur jeder fünfte Bedürftige verfüge noch über ein Notquartier. Auch nehme die Entmenschlichung immer mehr zu: Auf der Straße lebende Menschen würden nicht mehr als hilfebedürftig, sondern nur noch als Belästigung wahrgenommen, derer man sich mittels der Polizei entledige.

Ist die geschilderte Eskalation die zu sozialen Grausamkeiten führt, wie mehrere Autoren meinen, ausschließlich dem Wirken gewissenloser Manager der IT-Branche zuzuschreiben? Dass diese letztlich auch nur Rädchen im Getriebe eines dem Grunde nach unmenschlichen Systems sind, kommt in dem Band leider kaum vor.