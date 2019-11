1976 Universal Studios/ARD Irgendwer hat die Bremsen manipuliert: »Familiengrab«

Der Bayern-Boss: Schlusspfiff für Uli Hoeneß

Am 15. November 2019 endet eine merkwürdige Ära in Fußballdeutschland. Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München wird sich Uli Hoeneß, langjähriger Vereinsboss, Exsträfling und amtierender Präsident des erfolgreichsten Clubs des Landes, nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Aus diesem Anlass blickt die Doku auf die Höhen und Tiefen eines Fußballer- und Managerlebens zurück. Wer mehr wissen will, der lese das Buch des Historikers Hans Woller »Gerd Müller oder Wie das große Geld in den Fußball kam«. Hier wird akribisch, soweit es bei der restriktiven Aktenherausgabe möglich war, beschrieben, wie der FC Bayern zum staatskapitalistischen Verein des Freistaats Bayern wurde – und wer dabei so alles auf der Strecke blieb.

Das Erste, 20.15 Uhr

Familiengrab

Ein später, recht unbekannter Hitchcock. Julia Rainbird sucht den unehelichen Sohn ihrer Schwester, um ihm ihr Vermögen zu vermachen. Kurzerhand engagiert sie die Spiritistin Blanche und verspricht ihr im Erfolgsfall ein Honorar von 10.000 Dollar. Blanche und ihr Freund George machen sich auf die Suche, doch schon bald geraten sie in den Dunstkreis des skrupellosen Entführerpaares Adamson und Fran. Die haben es auf Millionen abgesehen. Eine böse Welt, bis zum Schluss. USA 1976.

Arte, 20.15 Uhr

Kein Geld für kranke Kinder

Herzoperationen von Kindern werden verschoben. Rettungssanitäter mit jungen und jüngsten Notfallpatienten an Bord wissen nicht, welche Klinik sie anfahren können. Der skandalöse Pflegekräftemangel sorgt für unterbesetzte Stationen. Das alles in einem der reichsten Länder der Welt. Aber der Markt, der regelt das schon …

Das Erste, 22.45 Uhr

Broken City – Stadt des Verbrechens

Der Expolizist Billy Taggart nimmt vom New Yorker Bürgermeister Hostetler ein heikles Angebot an. Er soll dessen Frau beschatten, die anscheinend eine Affäre hat. Unversehens begibt sich Taggart in einen Sumpf. Denn nicht nur die Ehefrau hat etwas zu verbergen, sondern auch der Bürgermeister ist in einen Skandal verwickelt. Und er tut alles, um seine Spuren zu verwischen. Mit Mark Wahlberg und Catherine Zeta-Jones. USA 2013.

ZDF, 23.10 Uhr