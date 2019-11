Toby Melville/REUTERS Hat kein Gesicht zu verlieren: Donald Trump

Er sei »gestorben wie ein Hund«, verkündete der US-Präsident Donald Trump nach dem Tod des IS-Anführers Abu Bakr Al-Baghdadi, ohne sich Rechenschaft darüber abzulegen, ob das rhetorische Nachtreten mit der Würde seines Amtes oder den Grundlagen des Christentums vereinbar sei. Doch es wundert schon lange niemanden mehr, dass der tonangebende Staatsmann der westlichen Welt öffentlich daherredet wie ein Trunkenbold. Die Tradition, an die Trump mit seiner rüden Ausdrucksweise anknüpft, wurde von Adolf Hitler begründet, der seine Gegner gern als »Hundepack« und »Schweinebande« ansprach und seine Pläne im Hinblick auf den Vatikan in die Formel fasste: »Das Pack ist da, das ganze Schweinepack holen wir heraus.«

Trump ist das Kunststück gelungen, diesen unsäglichen Stil zu pflegen und sich trotzdem im Amt zu halten. Vielleicht geraten seine Grobianismen auch deswegen so rasch wieder in gnädige Vergessenheit, weil er täglich neue hervorbringt. Erinnert sich noch jemand daran, was er über seine demokratische Gegenkandidatin gesagt hat? »Wenn Hillary Clinton ihren Mann nicht befriedigen kann, wie will sie das mit Amerikas Bedürfnissen schaffen?« Unerhört war auch der Stolz, mit dem er die Loyalität seiner Anhänger rühmte: »Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen, und ich würde keine Wähler verlieren, okay?« Und welcher Politiker, wenn nicht Trump, hätte es sich leisten können, ohne Gesichtsverlust mit seinen sexuellen Eroberungen zu prahlen? Nämlich so: »Häufig, wenn ich mit den Top­frauen der Welt geschlafen habe, habe ich zu mir, einem Jungen aus Queens, gesagt: Kannst du glauben, was du hier bekommst?«

Das Fatale an Trump ist, dass er kein Gesicht zu verlieren hat. Und nun lebt dieser Mann gänzlich ungeniert im Weißen Haus, wo ihn niemand mehr zu fragen wagt, wie er dazu gekommen sei, sich abfällig über das Hinterteil von Kim Karda­shian zu äußern oder die irrwitzige Reporterfrage zu beantworten, ob es ihm möglich gewesen wäre, Lady Diana zu »nageln«. »You could’ve gotten her, right? You could’ve ­nailed her?« wurde er kurz nach ihrem Tod gefragt, und er erwiderte: »I think I could have.« Doch dann hätte sie sich, wie Trump bemerkte, zunächst einem AIDS-Test unterziehen müssen.

Alles vergessen und untergegangen in einer Springflut weiterer Ungeheuerlichkeiten aus dem Mundwerk und der Twitterproduktion des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. »It’s disgraceful with this guy«, hat Robert De Niro gesagt. Wer wollte ihm da widersprechen?