Dicke Luft aus Delhi

Andreas Rinke/REUTERS Auch Elektrorikschas können gegen die Luftverschmutzung wenig ausrichten: Angela Merkel in Neu-Delhi (2.11.2019)

Am Freitag, als sich die Bundeskanzlerin, drei Bundesminister und acht Staatssekretäre zu den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Neu-Delhi aufhielten, riefen die Behörden in der indischen Hauptstadt den Gesundheitsnotstand aus. Die Konzentration der Feinstaubpartikel, die in Neu-Delhi gemessen wurde, übertraf den von der WHO empfohlenen Wert um fast das Zwanzigfache. Nebliger Smog lag über der Zeremonie, mit der Angela Merkel von Premierminister Narendra Modi empfangen wurde. Die miserable Luftqualität ist üblich und wurde verschlimmert durch ungünstige Wetterbedingungen sowie dadurch, dass Bauern in den ländlichen Gegenden jenseits der Metropole mit ihren rund 28 Millionen Einwohnern begonnen hatten, ihre abgeernteten Felder abzubrennen. Die Schulen in Neu-Delhi wurden bis Dienstag geschlossen; die Behörden begannen, fünf Millionen Atemmasken zu verteilen – für Kinder und Kranke. Die Luftverschmutzung ist ein dramatisches Problem in Indien, dem Land, in dem laut einer Greenpeace-Studie vom März dieses Jahres 22 der 30 Großstädte mit der schlechtesten Luftqualität weltweit liegen. Neu-Delhi führt demnach die Rangliste der dreckigsten Hauptstädte an.

Smog hin, Smog her – die Bundesregierung hat sich erkennbar alle Mühe gegeben, die diesjährigen deutsch-indischen Regierungskonsultationen als Erfolg zu präsentieren. Bereits vorab hatte der Bundestag eigens eine Erklärung verabschiedet, in der er explizit forderte, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Für die Gespräche in Neu-Delhi hatten beide Seiten eine Erklärung vorbereitet, die in 73 Absätzen auf 21 Seiten ausführlich umschrieb, wie man dieses Ziel erreichen könne. Am Freitag wurden darüber hinaus 13 Regierungsabkommen und neun weitere Vereinbarungen zwischen unterschiedlichen Institutionen unterzeichnet, die das Bemühen um den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit untermauern sollten. Freilich handelt es sich vor allem um Absichtserklärungen, bei denen man abwarten muss, ob sie zu konkreten Maßnahmen führen, sowie um Schritte wie die Intensivierung der Kooperation zwischen dem Deutschen Fußballbund und der All India Football Federation oder auch die Stärkung der »akademischen Zusammenarbeit bei Ayurveda, Yoga und Meditation« – Vorhaben, die die Welt wohl nicht aus den Angeln heben werden.

Das Ziel, deutlich enger mit Indien zu kooperieren, verfolgt die Berliner Außenpolitik schon seit vielen Jahren. Bereits im Mai 2000 unterzeichneten die Regierungen beider Länder eine »Agenda für die Deutsch-Indische Partnerschaft im 21. Jahrhundert«, die eine »strategische Partnerschaft« begründen sollte und immer wieder durch neue hehre Erklärungen fortgeschrieben worden ist. Seit 2011 werden alle zwei Jahre Regierungskonsultationen abgehalten. Schon Kanzler Gerhard Schröder besuchte Indien zweimal – im Oktober 2001 und im Oktober 2004 – und bemühte sich jeweils, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern anzuschieben. Seine Amtsnachfolgerin setzte die Bemühungen fort. Worauf Berlin im Kern abzielt, hielt im Mai 2004 der damalige Direktor der vom Kanzleramt finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Christoph Bertram, in der FAZ fest: »Unsere Interessen sind klar: Wir wollen nicht, dass China der dominierende Spieler in der Region wird.«

In Neu-Delhi trifft Berlin damit prinzipiell auf offene Ohren. Die dortigen Eliten begreifen sich traditionell als Gegenspieler Chinas, mit dem Indien bis heute sogar ungeklärte Grenzkonflikte hat, die zuletzt vor zwei Jahren eskalierten. Indien hält sich von Chinas »Neuer Seidenstraße« fern und hat im Mai 2017 gemeinsam mit Japan ein Gegenprojekt initiiert, das unter der Bezeichnung »Asia Africa Growth Corridor« mit der »Seidenstraße« rivalisieren soll. Bislang verhält es sich damit allerdings, wenn man so will, wie mit der Luftverschmutzung: Beijing erzielt rasche Fortschritte, Neu-Delhi nicht. Das führt auf der einen Seite dazu, dass sich Indien dem gewaltigen Sog der chinesischen Wirtschaftskraft nicht entziehen kann; am heutigen Montag muss seine Regierung bei einem Gipfeltreffen in Bangkok entscheiden, ob sie das Land in das vor der Gründung stehende Freihandelsabkommen RCEP einbindet, an dem sich neben 14 weiteren Staaten Ost- und Südostasiens sowie der Pazifikregion auch China beteiligt. In den indischen Eliten nahmen zuletzt die Warnungen zu, bleibe man dem RCEP fern, um der Volksrepublik die Stirn zu bieten, dann schneide man sich von einem riesigen Wachstumsmarkt ab – zum eigenen Schaden.

Auf der anderen Seite sucht Neu-Delhi in seinem Machtkampf gegen Beijing, alleine nicht stark genug, in gewissem Maß Unterstützung im Westen. So kooperiert es mit den USA, Australien und Japan militärisch im Rahmen des »Quadrilateral Security Dialogue«. Mit Deutschland unterhält es die erwähnte »strategische Partnerschaft«, von der freilich nicht klar ist, wie weit sie jenseits seitenlanger Papiere und stolzer Bekenntnisse trägt. Am Freitag erklärte Premierminister Modi, Indien werde sich in die »Allianz der Multilateralisten« einbringen, die der Bundesminister für Äußeres, schicke Anzüge und schöne Worte, Heiko Maas, unlängst offiziell gegründet hat. Auch diese ist freilich ein Projekt, von dem so richtig noch niemand weiß, ob es jenseits der Welt ministerialer Phrasen auch eine praktische Bedeutung hat. Dass sie die Beziehungen zwischen der Bundesrepu­blik und Indien zu neuen Höhenflügen treibt, darf man bezweifeln.