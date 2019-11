»Intelligent und gefährlich«

Gedenkstätte Deutscher Widerstand Galina Romanowa im Jahr 1943

Als die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, war die 22jährige Galina Fjodorowna Romanowa noch nicht mit ihrem Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Dnepropetrowsk fertig. Trotz ihrer Jugend hatte sie schon harte Schicksalsschläge einstecken müssen.

Sie stammte aus einem ukrainischen Dorf, ihr Vater war Schmied. 1937 waren ihre Eltern wegen »konterrevolutionärer Tätigkeit« verhaftet und der Vater erschossen worden. Ihre Mutter kam nach siebenmonatiger Haft frei. Galina wurde als »Tochter eines Volksfein­des« aus dem Komsomol ausgeschlossen, was eine zusätzliche Härte für sie bedeutete. Dennoch absolvierte sie nach der 7. Klasse eine medizinische Fachschule, bevor sie sich an der Universität immatrikulierte.

Nach der Besetzung der Ukraine durch die Wehrmacht durfte die Medizinische Fakultät in Dnepropetrowsk ihre Arbeit fortsetzen. Galina erhielt 1942 ihr Diplom als Ärztin. Unter der Bedingung, dass sie sich für die Arbeit in Deutschland »anwerben« ließ, da dort Ärzte für die Zwangsarbeiterlager benötigt wurden. Im Gegenzug sollte ihre Mutter materielle Unterstützung erhalten.

Am 1. Juli 1942 kam Galina mit über hundert weiteren Ärzten in Deutschland an. Nach einem Crashkurs an der Universität Jena, der sie und ihre Kollegen mit den Bedingungen vor Ort vertraut machen sollte, wurde sie zunächst für vier Monate in Wildau am Rand von Berlin in einem »Ostarbeiter«-Lager der Firma Schwartzkopf (Schwermaschinenbau) eingesetzt. Im Dezember 1942 gelangte sie nach Oranienburg und war dort und in Birkenwerder für eine Reihe von ähnlichen Lagern zuständig.

Gegenüber ihren wie Sklaven gehaltenen Landsleuten war sie privilegiert, auch wenn sie nur etwa 120 Reichsmark im Monat verdiente. Zunächst lebte sie bei einer deutschen Familie, die sie gut behandelte, sie hatte Freizeit, konnte ins Kino und ins Theater gehen. Ihrer Mutter schrieb sie regelmäßig und erhielt auch Post.

In Oranienburg wohnte sie dann an ihrem Arbeitsplatz im Lager und sah das Elend der Zwangsarbeiter aus nächster Nähe, ohne viel daran ändern zu können. Sie befreundete sich mit einem sieben Jahre älteren russischen Techniker, Nikolai Romanenko, über den sie später den Physiker Konstantin Schadkewitsch, einen Exilrussen, kennenlernte. Durch diese beiden Männer wurde sie in die illegale politische Arbeit einbezogen.

Die Rolle Schadkewitschs ist bis heute ungeklärt; es ist möglich, dass er für einen sowje­tischen Geheimdienst tätig war. Jedenfalls suchte er Kontakt zu Zwangs­arbeitern, die er mit dem Argument, die Rote Armee werde bald ins Land vorrücken, zum Wider­stand mobili­sieren wollte. Zugleich hatte er Verbindung zu einigen deutschen Intellektuellen unter der Führung des Physikers Robert Havemann, die sich im Frühjahr 1943 zu einer illegalen Gruppe mit dem Namen »Europäische Union« zusammenschlossen. Sie hatten großes Interesse daran, möglichst viele Mitstreiter an sich zu binden. Galina Romanowa unterhielt sich in den Lagern mit ihren Landsleuten, konnte aber nur zwei oder drei finden, die sich auf politische Diskussionen einließen.

Die »Europäische Union« verbreitete Flugblätter und half jüdischen Verfolgten. Doch bald schon schlug die Gestapo zu. Schadkewitsch wurde am 4. Oktober 1943 verhaftet und legte ein umfassendes Geständ­nis ab. Zwei Tage später wurden Galina Romanowa und die anderen Beteiligten verhaftet.

Die junge Ärztin versuchte hartnäckig, alles zu leugnen und abzuschwächen. Nur in der direkten Gegenüber­stellung mit Schadkewitsch gelang es, ihr einige verwertbare Aussagen abzupressen.

Im Schlussbericht der Gestapo heißt es, sie sei neben ihm »zweifellos als der intelligenteste und gefährlichste Kopf der russischen Gruppe der ›Europäischen Union‹ anzusehen. (...) Sie ist ver­schlagen und listig ...«

Galina Romanowa wurde ebenso wie Schadkewitsch, Romanenko und weitere Mitglieder der »Europäischen Union« vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Zunächst im Gerichtsgefängnis Brandenburg inhaftiert, verbrachte sie ihre letzten Tage im Berliner Frauengefängnis in der Barnim­straße. Dort schrieb sie noch ein Gnadengesuch – auf Russisch, da ihre Deutschkenntnisse offenbar nicht ausreichten. Die Beamten machten sich nicht einmal die Mühe, eine Übersetzung anfertigen zu lassen.

Ihre letzten bekannten Zeilen stammen vom 18. August 1944. Sie schrieb sie auf die Rückseite eines Fotos ihrer Familie, die sie sehr vermisste. »Ich würde Euch gern noch einmal sehen ... und dann wäre ich glücklich«, heißt es dort, und zuletzt: »Liebe Mamotschka, lebe wohl.« Am 3. November 1944 starb sie unter dem Fallbeil in Berlin-Plötzensee.

1967 wurde Galina Romanowa in der Sowjetunion posthum die Tapferkeitsmedaille verliehen. In der Großstadt Dneprodserschinsk (heute Kamenskoje oder Kamjanske), wo ihre Familie zuletzt gelebt hatte, wurde eine Straße nach ihr benannt und auf einem Schulhof ein lebensgroßes Denkmal errichtet.

Die Stadt Oranienburg hat vor fünf Jahren am Ort ihrer früheren Tätigkeit eine Gedenktafel für sie anbringen lassen und eine zweisprachige Broschüre über sie veröffentlicht.