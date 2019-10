Spiegel TV/ZDF Braucht kein Diplom: Die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes Karin Niederberger aus dem Schweizer Kanton Graubünden – »Re: Jodeln statt Yoga«

Re: Jodeln statt Yoga

Die neue Lust am Volksgesang

Sollen wir das wirklich glauben: Jodeln ist Trend? Vor allem bei gestressten Großstädtern? Dieser Gag ist ja wohl von Loriot! Kaum eine Gesangsart polarisiert schließlich so sehr wie das Jodeln, es wird geliebt, gehasst, belächelt, gefeiert – und ist international. Eine Reise von Berlin über die Schweiz bis nach Minsk in Belorussland mit seinen ganz eigenen Jodeltraditionen. D 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben

Der alte Schlosser und Jagdhelfer Kaspar Brandner lebt zusammen mit seiner Enkelin Marei auf einem kleinen Bauernhof, den er vom reichen Bürgermeister gepachtet hat. Als der Tod den Brandner an seinem 72. Geburtstag zum Sterben holen will, trickst der Alte den Sensenmann aus. Er spielt mit dem Boandlkramer (Gebeinezusammensucher) Karten um sein Leben und gewinnt. Petrus im Himmel ist davon allerdings wenig angetan. D 1975. Mit großartigen Volksschauspielern wie Fritz Straßner und Ernie Singerl und einem ganz jungen Josef Bierbichler.

BR, 20.15 Uhr

Minority Report

Washington, USA, heute, ach nein, 2054: Das »Department for Pre-Crime« kann Verbrecher vor ihrer Tat identifizieren. Bis etwas schiefläuft. Die Mitarbeiter der Spezialabteilung, die Pre-Cogs, sehen ausgerechnet ihren Boss John Anderton, wie er einen Mord begeht. Sofort startet die Maschinerie, und Anderton wird gnadenlos gejagt. Es stellt sich die Frage, ob er wirklich in der Lage sein könnte, einen Menschen zu töten. Mit einem gewohnt präsenten Tom Cruise in einem spannenden und nicht so ganz blöden Film. USA 2002.

RTL 2, 21.55 Uhr

Nevada-Pass

Im Winter 1873 soll ein Militärzug Soldaten und Medikamente nach Fort Humboldt bringen, wo eine Diphtherieepidemie ausgebrochen ist. Doch während der Fahrt ereignen sich mysteriöse Todesfälle. Soldaten und einige Zivilisten fallen ausgeklügelten Anschlägen zum Opfer. Der als Falschspieler und Mörder getarnte Secret-Service-Mann John Deakin versucht, die Morde aufzuklären. USA 1975. Mit Charles Bronson, wem sonst.

3sat, 22.15 Uhr