Langfristige Misere

Richard Drew/AP Photo/REUTERS Die Fed senkte den Zins 2019 bereits zum dritten Mal

Um sich gegen den Konjunkturabschwung zu wappnen, hat die Federal Reserve erneut den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Private Institute können sich bei der US-Notenbank künftig Geld zu einem Zinssatz zwischen 1,5 und 1,75 Prozent leihen. Wegen der drohenden Flaute ist Eile geboten: Es war bereits die dritte Zinssenkung in diesem Jahr.

Regierung und Konzernchefs ist das Lachen vergangen. Denn die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des US-Handelsministeriums lassen kein gutes Haar an der Wirtschaftspolitik der US-Regierung: Die Unternehmensinvestitionen sind im dritten Quartal um drei Prozent gesunken – der niedrigste Wert seit beinahe vier Jahren. Der private Konsum – verantwortlich für zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts – legte nur noch um 2,9 Prozent zu, nach 4,6 Prozent im zweiten Quartal.

Die Zinssenkung soll eine Ausweitung der Kreditvergabe bewirken. Der Konsum wird nicht über höhere Einkommen, sondern auf Pump gewährleistet. Dass zuwenig Geld in den Taschen der lohnabhängigen US-Amerikaner steckt, liegt auch an dem eklatanten Steuersenkungsprogramm der Trump-Regierung. Die beiden Ökonomen Emmanuel Saez und Gabriel Zucman von der Universität Berkeley weisen in ihrer Studie mit dem Titel »Der Triumph der Steuergerechtigkeit« darauf hin, dass seit der Steuerreform der Trump-Regierung zum ersten Mal seit 100 Jahren die 400 reichsten Milliardäre weniger Steuern zahlen als die Arbeiterklasse. Während die Mehrheit der Bevölkerung einen Steuersatz zwischen 25 und 30 Prozent an den Staat abdrückt, zahlen die Superreichen lediglich 23 Prozent. Das vermögendste Prozent in den USA muss sogar nur 20 Prozent berappen, obwohl es sich 20 Prozent der Einkommen aneignet. Trumps Regierung hat Reiche und Konzerne um 1,5 Billionen Dollar entlastet. Im Gegenzug sind die Steuern der kleinen Leute gestiegen. Das hat Konsequenzen: 1980 verdienten die Bezieher der unteren 50 Prozent der Lohnskala 21 Prozent des gesamten nationalen Einkommens. Heute kommen sie nur noch auf einen Anteil von 14 Prozent – die US-Regierung setzt diese langfristige Misere fort.

Trump hat vor allem ein Interesse an sinkenden Zinsen, weil er Schelte seiner Kernklientel einstecken musste: Die US-Monopole beschweren sich seit Wochen über den zu starken Dollar. Im Vergleich zu den Währungen der wichtigsten US-Handelspartner hat der Dollar im dritten Quartal um drei Prozent aufgewertet. Den US-Konzernen vermiest es das Geschäft, weil ihre Waren im Ausland teurer werden und ihre in Übersee erzielten Gewinne schrumpfen, sobald sie diese wieder in Dollar verrechnen. Trump versuchte die schlechte Lage krampfhaft herunterzuspielen: »The greatest economy in American history«, jubelte er auf Twitter. Nach einer Strategie klingt das nicht.