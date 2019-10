Mehr als 70 Tote bei Feuer in pakistanischem Zug

Rahim Yar Khan. Bei einem Brand in einem mit zahlreichen Pilgern besetzten Zug in Pakistan sind am Donnerstag mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Einige Fahrgäste seien gestorben, als sie wegen der Flammen aus dem fahrenden Zug gesprungen seien, teilten Rettungskräfte mit. Das Feuer war in der zentralpakistanischen Provinz Punjab durch die Explosion zweier Gaskartuschen verursacht worden, die in dem Zug verbotenerweise zum Kochen verwendet worden waren. (AFP/jW)