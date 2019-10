Neuer Brand bei Los Angeles

Los Angeles. Wegen eines neuen Brandes haben die Behörden in Kalifornien angeordnet, rund 30.000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Der Flächenbrand breitete sich am Mittwoch (Ortszeit) im Simi-Tal nordwestlich der kalifornischen Metropole Los Angeles auf einem Gelände von mehr als 500 Hektar aus. Die Einsatzkräfte retteten die Ronald-Reagan-Bibliothek im Simi-Tal. Auf dem Gelände der Bibliothek liegen der frühere US-Präsident Reagan und seine Frau Nancy begraben. (AFP/jW)