Studie: 1,8 Billionen Euro für Klimaneutralität

Berlin. Investitionen von mehr als 1,8 Billionen Euro sind einer Studie zufolge notwendig, um Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2050 um 95 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Kostentreiber seien dabei besonders die Entwicklung und der Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe, wie aus der Analyse des Forschungszentrums Jülich hervorgeht, die die Forscher am Donnerstag in Berlin vorstellten. Als wichtigen Energieträger für das Erreichen der Ziele wird in der Studie Wasserstoff betont, der als Grundstoff etwa für synthetische Kraftstoffe notwendig ist. (dpa/jW)