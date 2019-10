Deutsch-Banker fein raus

Matthias Balk/dpa Bereits 2015 zuversichtlich: Die früheren Chefs der Deutschen Bank Josef Ackermann (l.), Jürgen Fitschen (3. v. l.) und Rolf Breuer (r.) vor dem Prozess in München

Die frühere Führungsriege der Deutschen Bank kann aufatmen. Die Manager müssen nun wegen der Pleite des Medienkonzerns Kirch keine Strafverfolgung mehr befürchten. Am Donnerstag bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Freisprüche der ehemaligen Vorstandschefs Rolf Breuer (81), Josef Ackermann und Jürgen Fitschen (beide 71). Das Urteil weise keine Widersprüche, Lücken oder falsche Begründungen auf. Damit ist es rechtskräftig. (Az. 1 StR 219/17)

In dem Revisionsverfahren ging es um Betrugsvorwürfe, erhoben im Zuge der juristischen Aufarbeitung der Pleite, bei dem die drei 2016 freigesprochen wurden. Der Münchner Filmhändler Leo Kirch (1926 bis 20011) war seit den 1980er Jahren auf dem Weg, den weitaus einflussreichsten deutschen Medienkonzern zu etablieren. Zu seinem Imperium gehörten Anfang 2000 neben umfangreichen Rechten die TV-Sender Pro sieben und Sat.1 ebenso, wie der Bezahlfernsehkanal Premiere (heute Sky). Bereits 1986 hatte der Medienmogul bei seiner stark kreditfinanzierten Expansion ein großes Aktienpaket des Axel-Springer-Verlages (Bild, Die Welt etc.) erworben.

Am 3. Februar 2002 bei einem Interview mit dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg in New York hatte der damalige Vorstandssprecher Breuer in Zweifel gezogen, dass noch jemand Kirch Geld geben werde. Die Wirkung dieser Aussage war gewaltig. Anfang April musste Kirch-Media Insolvenz anmelden und wurde später zerschlagen.

In den Folgejahren führte das zu zahlreichen juristischen Schlachten Kirchs gegen die Deutsche Bank, die er als Anstifter und Auslöser seiner Zahlungsunfähigkeit betrachtete. Breuer, Ackermann und Fitschen wurde vorgeworfen, sie hätten Kirchs Kreditwürdigkeit absichtlich erschüttern wollen, um der Deutschen Bank Vorteile zu sichern. Im Fokus der Ermittlungen stand dabei auch ein Treffen von Breuer, dem damaligen Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff, WAZ-Lenker Erich Schumann und Bundeskanzler Gerhard Schröder in Hannover, bei dem es zwei Wochen vor Breuers Interview, Kirch zufolge um eine Aufteilung seines Konzerns gegangen sein soll.

Die Staatsanwaltschaft hatte den drei Angeklagten vorgeworfen, das Gericht angelogen zu haben, um das zu vertuschen und für Breuer und Ackermann Haftstrafen gefordert, für Fitschen eine Bewährungsstrafe. Das Landgericht München I sah das 2016 anders und wurde jetzt vom BGH bestätigt. Mit den Kirch Erben hatte sich die Bank zwischenzeitlich auf einen Vergleich geeinigt und 925 Millionen Euro gezahlt.