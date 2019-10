Donbass: Weiterer Truppenabzug geplant

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich zu einem weiteren Truppenabzug in den umkämpften Gebieten im Donbass bereiterklärt. Am 4. November solle es zu einer »Entmilitarisierung« am Ort Petriwske im »Donezker Gebiet« kommen, teilte er bei einem Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Kiew mit. Russland hatte den als »Entflechtung« bezeichneten Vorgang in dem Frontort als wichtige Voraussetzung für ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format (Frankreich, Deutschland, Ukraine, Russland) genannt. (dpa/jW)