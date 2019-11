Hannah McKay/REUTERS Julian Assange ist nicht vergessen: Protestaktion vor Gerichtsgebäude in London am 21. Oktober

Die Anwälte von Julian Assange haben die australische Regierung gebeten, sich in Großbritannien für ihren Mandanten einzusetzen. Das berichtete der Sydney Morning Herald am Montag online. Wegen der inhumanen Haftbedingungen befinde sich der Wikileaks-Gründer in einem schlechten geistigen und gesundheitlichem Zustand.

Das war Beobachtern am 21. Oktober aufgefallen, als Assange zur Anhörung vor dem Westminster Magistrates Court erscheinen musste. Der 48jährige machte einen kranken, müden und teilweise desorientierten Eindruck. Er sprach stockend und mit leiser Stimme.

»Er ist in einer wirklich schrecklichen Situation, in der seine psychische Gesundheit fürchterlich leidet«, zitierte der australische Sender ABC in seiner Onlineausgabe am Dienstag Louise Bennet von der Menschenrechtsgruppe »Bring Assange Home«. Seit sieben Monaten sitzt der Journalist schon im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh – weil er gegen polizeiliche Auflagen verstoßen haben soll.

Schweden hatte 2010 einen internationalen Haftbefehl gegen Assange ausgestellt, weil der Polizei eine Anzeige wegen Vergewaltigung vorlag. Der Enthüllungsjournalist hielt sich damals in Großbritannien auf und wurde dort verhaftet. Gegen Kaution kam er wieder auf freien Fuß, durfte das Land aber nicht verlassen. Die Behörden prüften währenddessen eine mögliche Überstellung nach Schweden.

Weil nicht nur die Skandinavier, sondern auch die USA seine Auslieferung forderten, bat er 2012 in der Botschaft von Ecuador um Asyl. Das wurde ihm fast sieben Jahre lang gewährt. Als das südamerikanische Land nach einem Regierungswechsel seine schützende Hand zurückzog, wurde Assange im April von der britischen Polizei aus der Botschaft heraus verhaftet.

Damit befindet er sich wieder in bedrohlicher Reichweite der US-Justiz. Man wirft dem Australier Spionage in mehr als einem Dutzend Fällen vor. Die Enthüllungsplattform Wikileaks hatte Aufnahmen und Dokumente veröffentlicht, die nahelegen, dass die USA im Irak und in Afghanistan Menschenrechte verletzt und gar Kriegsverbrechen begangen haben. Es droht ihm dort nun eine Haftstrafe von maximal 175 Jahren. Manche Unterstützerinnen und Unterstützer haben sogar Angst, er könne zum Tode verurteilt werden.

In dem Hochsicherheitsknast sitzen islamistische Gewalttäter und rechtsradikale Bombenleger ein, auch Frauenmörder wie der »Ipswich Ripper«. Der ehemalige Parlamentssprecher der (bosnischen) Republik Srpska, Momcilo Krajisnik, war hier ebenso gefangen, wie Paul »Dingus« Magee, Mitglied der IRA, oder der inzwischen verstorbene Posträuber Ronald Biggs.

Die Australische Anwaltsallianz (ALA) ruft nun die eigene Regierung auf, alles zu tun, um Assange nach Hause zu holen und zu verhindern, dass er an die USA ausgeliefert wird. »Der berichtete Verfall der physischen und geistigen Gesundheit von Julien Assange erhöht die Notwendigkeit einer dringenden Intervention der Regierung«, zitierte der Sydney Morning Herald ALA-Präsident Andrew Christopoulos.

Außenministerin Marise Payne wies den Vorwurf, bis jetzt untätig gewesen zu sein, allerdings bereits vergangene Woche zurück. Man solle die Dinge ihren juristischen Gang gehen lassen.

Das will eine parteiübergreifende Abgeordnetengruppe aus dem Parlament des Bundesstaates Queensland nicht abwarten. Deren Mitglieder wollen Assange in London besuchen, um sich selbst ein Bild von den Haftbedingungen zu machen, wie ABC ebenfalls am Dienstag berichtete. Assange stammt von dort. »Er hat Informationen veröffentlicht, die möglicherweise für die Vereinigten Staaten sensibel waren, aber er war nicht in den USA, als er das veröffentlichte, noch ist er ein Bürger der Vereinigten Staaten«, hält ein Mitglied der Gruppe die Causa gegenüber ABC für völkerrechtlich höchst fragwürdig.

»Das ist eine politische Attacke, um Journalisten die Konsequenzen einer Veröffentlichung von Informationen aufzuzeigen«, sagte Assanges Anwalt Mark Summers am 21. Oktober vor dem Londoner Gericht. Deshalb versuche Washington alles, um den »Krieg gegen Whistleblower zu eskalieren«.

Dabei sind anscheinend alle Mittel recht. Vergangene Woche kündigte die spanische Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen gegen die Sicherheitsfirma »Undercover Global« aus Cadiz an. Diese steht im Verdacht, in der Londoner Botschaft Ecuadors Wanzen und Videokameras installiert zu haben. Die Aufnahmen soll sie an die CIA weitergegeben haben. Dort war man also bestens darüber informiert, was Assange mit seinen Anwälten besprach.