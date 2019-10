ZDF / Phil Bray Für W. P. Inman (Jude Law) bekommen ein Buch und ein Foto von seiner geliebten Ada eine immense Bedeutung: »Unterwegs nach Cold Mountain«

Re: Das Drama um den Brexit

Eine Nation kämpft mit sich selbst

The show must go on, Wahlen nun im Dezember, und dann? Da bräuchte man inzwischen eigentlich einen Liveticker, um da noch mitzukommen. Mal sehen, auf welchem Stand die Reportage ist.

Arte, 19.40 Uhr

Wer beherrscht Deutschland?

Was den Osten anders macht

Als 1990 der Anschluss kam, hätte ein Jahr zuvor keiner damit gerechnet. Die Freude über die »Einheit« war bei vielen groß und die Hoffnungen waren es auch. Trügerisch. Im Osten sollte es schnell so wie im Westen werden. Heute wissen wir: Der Osten ist noch immer anders – hier wird weniger Lohn gezahlt usw. Wer beherrscht also Deutschland und was macht den Osten anders? Wie ist es tatsächlich bestellt um die Machtverhältnisse im Land? Wer bestimmt die Geschicke einer Stadt stärker: der gewählte Bürgermeister oder der einflussreiche Unternehmer, der mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen droht, wenn die Stadt seine Forderungen nicht erfüllt? Kann eine Bürgerinitiative sich gegen einen scheinbar übermächtigen Konzern wehren?

MDR, 20.15 Uhr

Zur Sache, Rheinland-Pfalz!

Das Politikmagazin fürs Land

Wie sieht es tief im Südwesten aus, wo die Sonne auf Maronibäumen glitzert? Ein schönes und interessantes Bundesland, dieses Rheinland-Pfalz. Mal schauen, wie es da politisch aussieht.

SWR, 20.15 Uhr

Maybrit Illner

Kartoffelshow mit wichtigen Fragen. Macht keinen Spaß. Weniger jedenfalls als die pointierte Kritik der »Neuen deutschen MedienmacherInnen«: Die Talkshows von ARD und ZDF kämen mit reißerischen Sendungsankündigungen und plumpen Fragen ihrem Bildungsauftrag nicht nach. Sie behandelten Rassismus wie jeden anderen Standpunkt auch und ließen nicht genügend Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen. Wohl wahr.

ZDF, 22.15 Uhr

Unterwegs nach Cold Mountain

Nach einer schweren Verwundung desertiert der Konföderiertensoldat Inman und macht sich auf den gefährlichen Weg nach Hause zu seiner Geliebten Ada. Ständig auf der Flucht vor einer Miliz, die Deserteure jagt, wandert er abseits der Wege. Währenddessen muss Ada sich gegen den sadistischen Führer der örtlichen Miliz behaupten. Südstaaten ohne verklärende Romantik – statt dessen großes, pompöses Kino. USA/GB/RUM/I 2003.

3sat, 22.25 Uhr