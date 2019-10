Nachschlag: Spitzenpraktikantin

Jörg Carstensen/dpa Manchmal spricht Katja Leikert auch im Bundestag über Dinge

Kennen Sie Katja Leikert? Die Frau promovierte zum Thema »Die US-Sicherheitspolitik gegenüber Iran und Nordkorea« und war Praktikantin bei Peter Tauber, dem früheren CDU-Generalsekretär – sagt zumindest Wikipedia. So weit, so unwichtig. Heute ist Leikert stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Immerhin, das Praktikum scheint sich gelohnt zu haben. Wer Karriere in der CDU machen will, sollte sich mit der eigenen Führung gutstellen und Gehorsam demonstrieren. Das bewies Leikert im Deutschlandfunk, als sie die Leistung der noch immer »groß« genannten Koalition als »ordentlich« qualifizierte, auch wenn es »bestimmt Luft nach oben« gebe. Weniger gefällt ihr, dass Friedrich Merz »dreimal täglich öffentlich am Stuhl der Kanzlerin« säge. Das sei »nicht besonders konservativ«. Hört, hört. Die Frau mit dem »Herzensthema Europa« scheint noch einiges vorzuhaben und es sich mit Regierungs- wie Parteispitze nicht verscherzen zu wollen. Solche Leute muss man wohl nicht kennen. (jg)