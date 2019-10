jW

Kapitalismus verträglicher machen

Zu jW vom 29.10.: »Ahnung vom Regieren«

Bodo ist zufrieden, die Linke ist es und die Herrschenden sind es nicht minder, wenn wir genau hinhören. Er hat alle Erwartungen erfüllt, insofern hat er wirklich Ahnung vom Regieren. Was stört es da schon, wenn mal geschrieben wird, der Landesfürst kehre zurück.

Es klingt schon bedeutend anders als noch bei Amtsantritt Ramelows, als der Kommunismus, die Stasi und Schlimmeres für Thüringen befürchtet wurde. Was stört es heute, wenn bei »Anne Will« oder zahlreichen anderen Diskussionen zur Thüringen-Wahl hasserfüllte und geifernde Antikommunisten eine Bühne erhalten. Es stört keinen, und die Wähler schon gar nicht, die bestenfalls mit ihrer Stimme ihre Zufriedenheit bekundet haben mit einer Politik, die hätte schlimmer sein können. Wirklich links war und soll sie nicht sein, was die Person des Ministerpräsidenten nicht besser hätte ausdrücken können. (…) Mitregieren, regieren, gestalten, Kapitalismus etwas verträglicher machen und mit sozialem Anstrich versehen. So tun als ob, mal große Ankündigungen, und dann Auflösung in fast nichts. An Grundproblemen ändert sich nichts, die Partei hat mit Bodo eine Fristverlängerung, und wer stört sich dann an sozialen, innen- bis außenpolitischen Entwicklungen, die mit AfD und Co im Vor- und Einmarsch in die Parlamente immer stärker in Frage gestellt werden? Ahnung vom Regieren, Erfolg hat, wer machtpolitisch an alles und jeden sich als anpassungsfähig erweist, dem Wähler nicht zu politisch kommt und sich vor allem mit Kapitalismuskritik zurückhält. Wie lange eine solche Politik bei landesweiter (…) bedeutender Zustimmung für faschistische Kräfte noch aufrechtzuerhalten ist? Das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Die Rolle, die eine Linkspartei haben könnte oder müsste, um »Machtergreifungen« zu verhindern, die dürfte sie wohl nicht ausfüllen.

Roland Winkler, Aue

Perfide Realitätsverzerrung

Zu jW vom 29.10.: »Entmutigende Jobsuche«

(…) Weder »Bildung« (gemeint: kostenminimale, bessere Verwertung) noch »Qualifikation« (dito) schaffen per se auch nur einen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz. Verteilen lässt sich nur das, was auch real vorhanden ist. Was jedoch hier bewusst und unentwegt geschieht, ist die gezielte Umdeutung der Verantwortungslosigkeit des kapitalistischen Systems gegenüber den lohnabhängigen Menschen hin zu einer angeblich alleinigen und persönlichen Verantwortung des einzelnen für seine Arbeitslosigkeit (Individualversagen), nach dem Motto: »Jeder ist seines Glückes Schmied.«

Reinhard Hopp, per E-Mail

Schützenhilfe für AKK

Zu jW vom 26./27.10.: »Konsequent ­imperialistisch«

Die syrische Regierung hat mit ihrem Angebot an die kurdischen Selbstverwaltungskräfte, gemeinsam für die territoriale Einheit des Landes zu kämpfen und sich am Wiederaufbau eines unabhängigen syrischen Staates zu beteiligen, in dieser sensiblen Phase, in der sich das kriegsgebeutelte Land befindet, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Dass dieses Angebot von kurdischer Seite offensichtlich nicht ernst genommen wird, lässt an deren Friedenswillen zweifeln. Statt dessen begrüßt man dort die Einrichtung einer internationalen Schutzzone im Norden des Landes, was gleichbedeutend mit einer neuen Welle der Aufrüstung ist (siehe das Vorhaben Deutschlands, Truppen nach Syrien zu verlegen). Dazu kommt der Aufruf der USA an die kurdischen Truppen, gemeinsam mit ihnen die syrischen Ölquellen zu schützen, um dem Land den legitimen Zugriff auf das eigene Öl zu verwehren. Auch dieser Appell sollte stutzig machen, denn gerade erst wurden die Kurden wie eine heiße Kartoffel von ihrer Schutzmacht fallengelassen. Es gibt also offensichtlich andere Interessen als die von den Kurdinnen und Kurden hierzulande behaupteten.

Absurderweise will die deutsche Linke all dieses nicht sehen und demonstriert weiter für ein friedliches und feministisches Rojava. Dabei war der Aufbau Rojavas alles andere als eine friedliche Angelegenheit. Rojava wurde als Interessenvertretung der USA etabliert, ohne Rücksicht auf die Menschen, die bislang dort gelebt hatten. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, sie alle wären vom IS vertrieben worden, kurdische und US-amerikanische Kräfte spielten eine aktive Rolle bei der ethnischen Umstrukturierung der Region. Aber darüber wird hierzulande nicht gesprochen, jede Kritik an der kurdischen Seite kommt einem Verrat an fortschrittlicher linker Politik gleich. So wird leider auch nicht gesehen, dass man sich mit dieser Haltung der blinden Solidarität zu einem willigen Handlanger ­imperialistischer Interessen macht.

Petra Scharrelmann, per E-Mail

Brutstätte von Faschisten

Zu jW vom 19./20.10.: »›AfD kann sich auf Rückhalt in der Bevölkerung verlassen‹«

Die Hoffnung, der nicht erst vom ersten Tage an von faschistischen Verbrechern aufgebaute Staat BRD könne etwas anderes als eine Brut- und Förderstätte faschistischer Verbrecher sein oder werden, ist eine reine Illusion. Der Aufbau und die Führung faschistischer Strukturen gehört ebenso zu seinen zentralen Aufgaben wie die Organisation, Deckung und Verharmlosung ihrer Straftaten – und das obligatorische Politik- und Mediengedöns vom »Kampf gegen rechts« und »lückenloser Aufklärung«.

Was die Aufgaben dieses Staates entgegen aller Selbstdarstellung tatsächlich sind, ist für jeden offensichtlich. Wie nach 70 Jahren BRD noch jemand auf die Idee kommt, sie könnte sich plötzlich aus wundersamen Gründen zu einem Hort des Humanismus, des Fortschritts und der Demokratie wandeln oder zumindest die wütende Hetze und den konsequenten Kampf gegen alles Antifaschistische, Friedliebende und Soziale verringern, ist für mich nicht nachvollziehbar.

Torsten Reichelt, über die Kommentarfunktion