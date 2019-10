Mit den besten Ideen und Worten

Ob nicht Künstler wie Stefan Heym und Christa Wolf im Herbst ’89 die Macht hätten an sich reißen und »eine demokratische DDR möglich« machen sollen, fragte Stefan Amzoll in der jW vom Wochenende den Intendanten des Theaters Rudolstadt, Steffen Mensching. Man sei damals halt »mit den besten Worten und Ideen nicht gegen die Verlockungen des Marktes« angekommen, war die Antwort. Amzoll erlebte den Mauerfall als »Redaktionsleiter Ernste Musik« bei ­Radio DDR II, im Dezember ’89 wurde er Chefredakteur des Senders, der im Juni 1990 im Deutschlandsender Kultur aufging, der bereits ARD und ZDF unterstellt war. Amzoll wirkte anderthalb Jahre als stellvertretender Chefredakteur, wurde dann als ehemaliger SED-Funktionär geschasst. DS Kultur sei »vor allem sein Werk« gewesen, konstatierte Otto Köhler später in Die Zeit (19.3.1993), und ergänzte anerkennend, Amzoll habe sich »für seine Programminitiativen manchen Ärger mit der SED und viel Bewunderung bei sachverständigen Kollegen im Westen eingehandelt«.

Das tiefe Verständnis für Neue Musik war dem langjährigen Redakteur nicht in die Wiege gelegt worden. Sein Berufsweg war ein Verdienst der neuen Gesellschaft. Als gelernter Werkzeugmacher besuchte Amzoll die Arbeiter-und-Bauern-Fakultät, studierte anschließend Musik- und Theaterwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und begann mit dem Veröffentlichen von Artikeln in Fachzeitschriften, Mitte der 70er war das. Seit Anfang der 90er schrieb er dann regelmäßig in diesem Feuilleton. Seine mitreißenden, kenntnisreichen Texte über Musiker wie Ernst Busch oder Hanns Eisler, Dichter wie Karl Mickel oder Ernst Jandl, Theaterregisseure wie Benno Besson oder Frank Castorf bleiben unvergessen. Am Mittwoch vergangener Woche ist Stefan Amzoll kurz nach seinem 76. Geburtstag verstorben. Die Beerdigung findet am 21. November, 13 Uhr, auf dem Pankower Friedhof III in Berlin statt. (jW)