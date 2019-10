Next Entertainment World/Red Peter Films/ARD Wem ist hier noch zu helfen? »Train to Busan« bietet Zombiehorror aus Südkorea

Wahlkampf – Hinter den ­Kulissen der Demokratie

Zwei Kandidatinnen, eine Campaignerin, eine Generalsekretärin und ein Kampagnenleiter geben einen Einblick in die Mechanik des Wahlkampfs – in der Schweiz, wo die Dinge doch scheinbar harmonisch, gemeinschaftlich laufen. Vielleicht ist das auch bei uns die Zukunft, ein bürgerlich-demokratischer Block gegen die AfD? Aber in der Schweiz ist die rechte SVP ja mit in der Regierung. Wie funktioniert das da? Müssen wir uns mal ansehen. CH 2019.

3sat, 20.15 Uhr

Kontrovers – Die Story: Wahnsinn, plötzlich ist die Mauer weg

Schön, dass es hier mal ganz aus dem Süden, wo der Himmel heller ist, zugegeben wird – es ist eben durchaus kontrovers, ob dieses »Fundament der DDR« hätte wegfallen sollen. Im Rückblick wird klar: Ihre Funktion als antifaschistischer Schutzwall jedenfalls hat die Mauer 40 Jahre hindurch nicht schlecht erfüllt. Zur Sicherheit bei den gegenwärtigen Verhältnissen – und den möglicherweise kommenden – empfehlen wir: Immer den Reisepass dabei haben. D 2019.

BR, 21.00 Uhr

Bayer, Bauern und die ­Bienen: Ein Konzern unter Druck

Die Recherchen ergeben, dass manche in der industriellen Landwirtschaft eingesetzte Giftstoffe längst hätten verboten werden müssen. Die Übernahme von Monsanto und Schadenersatzklagen in Sachen Glyphosat haben dem Bayer-Konzern zugesetzt. Für ihn und andere Hersteller gehören Insektengifte zum Kerngeschäft. Insgesamt landen jedes Jahr Tausende Tonnen auf den Äckern. Allein in Deutschland konnten die Unternehmen im Jahr 2018 solche Präparate für knapp 1,3 Milliarden Euro verkaufen. Einige, wie etwa die Gruppe der Neonikotinoide, stehen unter dem Verdacht, erheblich zum Bienensterben beizutragen. D 2019.

ZDF, 22.45 Uhr

Train to Busan

Noch mehr Horror: Kaum steigt Seok-woo mit seiner Tochter in den Schnellzug Richtung Busan, da breitet sich auch schon eine Infektion im Zug aus, die Fahrgäste in blutdürstige Zombies verwandelt. Nur knapp entkommen beide mit einer kleinen Gruppe Reisender dem Tod. Als die Überlebenden an einem vermeintlich sicheren Bahnhof aussteigen, werden sie dort von Untoten attackiert. Die einzige Rettung bietet der Zug. Hoffentlich keiner von der Deutschen Bahn, sonst fährt er möglicherweise nicht los. COR 2016.

Arte, 22.45 Uhr