Rotlicht: Schutzzone

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Der neueste Vorstoß zur außenpolitischen Einmischung, die Einrichtung einer »Schutzone«, ist wohl fürs erste gescheitert (Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Erfurt, 23.10.2019)

Glaubt man dem Wort, dann werden »Schutzzonen« eingerichtet, um zu schützen. Ihren Ort haben sie demnach in Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten, in denen die Bevölkerung besonderen Bedrohungen ausgesetzt ist. Um Angreifer von Massakern, womöglich gar von einem Genozid abzuhalten, werden Soldaten – im Idealfall UN-Blauhelme – in einer solchen Schutzzone stationiert, oder es wird zumindest ein Flugverbot darüber verhängt, um Luftangriffe auf das Gebiet zu verhindern. Eine Schutzzone gab es beispielsweise in den 1990er Jahren im Nordirak, als dort die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich ein Flugverbot für irakische Kampfbomber durchsetzten, um Luftangriffe auf die irakisch-kurdische Bevölkerung zu unterbinden. Schutzzonen wurden außerdem während der Zerschlagung Jugoslawiens etabliert, in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina, dies sogar mit UN-Mandat. Freilich wurden sie von den verschiedensten Kriegsparteien immer wieder brutal verletzt, am schwersten im Juli 1995 von bosnisch-serbischen Milizen in Srebrenica.

Im Fall der Zone, die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Nordsyrien einrichten will, gehen die Dinge ein wenig durcheinander. Zuweilen ist von einer Schutzzone die Rede, und man muss davon ausgehen, dass auch hierbei der Schutz der Bevölkerung gemeint ist – der Schutz syrisch-kurdischer Einwohner vor Angriffen der türkischen Militärs und ihrer oft dschihadistischen Verbündeten, womöglich auch der Schutz neu anzusiedelnder syrischer Flüchtlinge. Kramp-Karrenbauer selbst spricht allerdings immer wieder von einer »Sicherheitszone«. Dieser Begriff nun wird schon seit Jahren von der Regierung der Türkei verwendet, die damit anderes im Sinne hat: offiziell die Sicherheit ihres Landes vor möglichen Angriffen syrisch-kurdischer Kämpfer, faktisch die Vertreibung der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und realistisch betrachtet wohl auch größerer Teile der Zivilbevölkerung. Weshalb die Verteidigungsministerin Ankaras Begrifflichkeit benutzt, ob sie Erdogan entgegen kommen will, ob es einfach einer sprachlichen Ungenauigkeit geschuldet ist, wer weiß. Anders als Kramp-Karrenbauer spricht der Obmann der CDU/CSU-Fraktion für Außenpolitik, Roderich Kiesewetter, meist von einer »humanitären Schutzzone« – der einsatzerfahrene Oberst im Generalstabsdienst a. D. ist mit der korrekten Terminologie womöglich besser vertraut.

Dabei führt das Wort »Schutzzone« wie so viele Begriffe aus dem weiten Feld der Außen- und Militärpolitik (ähnlich wie die »humanitäre Intervention« zum Beispiel) in die Irre. Ginge es wirklich um Schutz, wäre zu fragen, nach welchen Kriterien eigentlich entschieden wird, wer schutzwürdig ist: Wieso schert sich die Bundesregierung einen Dreck um die sechs, vielleicht sieben Millionen Menschen, die seit 1996 im Krieg im Osten der Demokratischen Republik Kongo ums Leben gekommen sind, oder um die Hunderttausenden, die seit 2013 im südsudanesischen Bürgerkrieg dahingemetzelt wurden, gibt aber an, sich ausgerechnet aus Sorge um weitere Opfer im Syrien-Krieg zum Aufbau einer Schutzzone genötigt zu sehen? Die Antwort liegt nahe: Die Rohstoffe des Kongo gelangen auch über Bürgerkriegsmilizen an westliche Konzerne, während in Syrien über den künftigen Einfluss äußerer Mächte im Nahen und Mittleren Osten entschieden wird. Dort kommt man also, wenn man machtpolitisch mitmischen will, um eine militärische Präsenz nicht umhin. Denn eine Schutzzone unter Beteiligung der Bundeswehr schützte eines sehr wohl: Berlins Machtinteressen. Wenn man es so betrachtet, dann ist der Begriff vielleicht doch nicht ganz fehl am Platz.