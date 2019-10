Neuermittlung im Fall Oury Jalloh gefordert

Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion der Partei Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt, Henriette Quade, forderte am Dienstag neue Ermittlungen im Fall Oury Jalloh:

Erneut sind es Medienberichte und vor allem das Engagement der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh, die neue Erkenntnisse zutage fördern, die die bisherigen Entscheidungen der Justiz in Frage stellen. Der Landtag hat es abgelehnt, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die von der Koalition angekündigten Sachverständigen arbeiteten bisher nicht. Das war eine politische Entscheidung von CDU, SPD und Grünen, die den nicht vorhandenen Aufklärungswillen noch einmal festschrieb. Dass Aufarbeitung politisch bisher nicht mehrheitsfähig ist, ist nichts weniger als ein Skandal.

Von besonderer Bedeutung ist die Feststellung, dass die Verletzungen vor dem Tod Oury Jallohs entstanden sein müssen. Denn im ärztlichen Bericht vor der Gewahrsamnahme tauchten sie nicht auf. Entweder hat der Arzt sie also ignoriert oder die Verletzungen entstanden erst im Polizeigewahrsam im Dessauer Revier. Mit den nun vorliegenden Kenntnissen über weitere schwerwiegende Verletzungen stellt sich eine Frage um so deutlicher: Wieso braucht es erst ein extern veranlasstes Gutachten, um diese Verletzungen zu entdecken, und hat die Justiz tatsächlich alles Notwendige und Mögliche unternommen, um den Tod Oury Jallohs aufzuklären?

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen können immer nur bis zum Vorliegen neuer Erkenntnisse abgeschlossen werden. Das ist nunmehr der Fall. Im Fall Oury Jalloh muss neu ermittelt werden. Angesichts der Bedeutung des Falles und der Schwere des im Raum stehenden Verdachtes »Oury Jalloh – das war Mord« wäre der Generalbundesanwalt die richtige Instanz dafür.

Zu einem Brandanschlag auf das selbstverwaltete Hausprojekt Goßlerstraße in Göttingen schrieben die Bewohner am Dienstag:

In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 2019 hat es im Garten des Göttinger Hausprojekts Goßlerstraße 17/17a gebrannt. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Geruchs von Brandbeschleuniger und von in der nahen Umgebung aufgetauchten NS-Schmierereien gehen die Hausbewohner von einer Brandstiftung durch Rechte aus.

Gegen 3 Uhr bemerkten die Bewohner, dass in einem Holzunterstand im Garten plötzlich mehrere Sitzmöbel und Teile des Unterstands in Flammen standen. Dort wurden weder technische Geräte gelagert noch Strom verlegt. Die hinzugerufenen Sachverständigen der Polizei haben bei der Untersuchung der Brandstelle ebenfalls den Geruch von Brandbeschleuniger festgestellt. In derselben Nacht tauchten Hakenkreuze und SS-Runen auf dem Campus auf.

Nazischmierereien auf den Grundstücken von Hausprojekten häuften sich zuletzt; die Gewaltbereitschaft und Inkaufnahme der Gefährdung von Menschenleben durch Angreifer nahmen in den letzten Monaten stetig zu: Anfang des Jahres wurden bei vor zwei alternativen Wohnprojekten geparkten Fahrrädern Bremszüge zerschnitten sowie Pyrotechnik durch ein Fenster in ein anderes Hausprojekt geworfen.

Hausbewohnerin Luca Wolf erklärt: »Mit dem auf uns verübten Brandanschlag verzeichnen wir eine neue Qualität extrem rechter Gewalt in Göttingen. Es wird dringend Zeit, dass den Tätern Einhalt geboten wird, damit noch Schlimmeres für die Zukunft verhindert werden kann.«