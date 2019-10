Autoritäre Reserve

Martin Schutt/dpa-Zentralbild Die AfD und ihre Gefolgschaft: Wahlkampfabschluss der Partei in Erfurt (26.10.2019)

Schlag auf Schlag: 27,5 – 23,5 – 23,4 Prozent. Das sind die Wahlergebnisse der AfD bei den drei Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Dreimal Platz zwei, dreimal klarer Wahlgewinner, und dreimal eine völkische AfD, die zur Volkspartei im Lande aufsteigt. Faschistische Ideologieelemente, Spitzenkandidaten mit Neonazivergangenheit – all das hat den weiteren Aufstieg der AfD nicht verhindert. Problemlos entfalten bürgerliche Fassade und völkische Ideologie wieder Massenwirksamkeit. In Ostdeutschland ist die AfD dorthin aufgerückt, wo sie im Westen erst noch hin möchte: in die Reihe möglicher Mehrheitsparteien, denn dazu reicht inzwischen ein Ergebnis um die 30 Prozent.

Die AfD wird trotz und wegen ihrer völkischen Politik gewählt. Sie ist Anziehungspunkt für das seit Jahren große Heer derer, die sich nach autoritärer Führung, Ausgrenzung und Rechtlosstellung von Minderheiten, patriarchalen Gewissheiten und nationaler Wärme sehnen. Und sie ist Projektionsfläche aller Unzufriedenen, die aus berechtigten Gründen die Rede vom alternativlosen neoliberalen Kapitalismus nicht mehr hören wollen, aber von links nicht ansprechbar sind.

Der Aufstieg der AfD beschränkt sich nicht auf einzelne soziale Gruppen – die Abgehängten, die Arbeiter, die außerhalb der Metropolen. Es gibt spezifische Gründe für die Wahl der AfD, das Problem ist jedoch größer, es kann nicht auf eng umrissene Gruppen begrenzt werden. Als Catch-All-Partei (Allerweltspartei) bedient die AfD unterschiedliche, ja gegensätzliche Interessen und verklammert sie mit ideologischen Versatzstücken wie antimuslimischem Rassismus, einer herbeiphantasierten »Umvolkung« oder der Leugnung des Klimawandels. Das trägt und trägt umso besser, je länger ein entfesselter Kapitalismus das wichtigste Antriebsmittel der extremen Rechten liefert: Angst.

Angst entschuldigt nichts, erklärt aber einiges. Wer sich Reden der AfD anhört, ihre Presse liest, ihr Umfeld in den Blick nimmt, dem wird immer wieder eines begegnen: das Schüren von Ängsten. Diese werden jedoch nicht von der AfD erfunden, sie sind die Begleiterscheinung eines Wirtschaftssystems, das vor allem über die alltägliche Drohung der Existenzvernichtung zur Disziplinierung beiträgt. Die AfD lenkt diese Ängste auf Sündenböcke. Dazu hat sie niemand beauftragt, und sie ist auch nicht der Büttel »des« Kapitals. Sie ist einfach ein Gewächs bürgerlicher Gesellschaften, das in bestimmten Situationen Funktionalität entfalten kann.

Nach Überzeugung der bis heute vorherrschenden Repräsentanten liberaler Formen bürgerlicher Herrschaft hat sie diese Funktionalität nicht. Deshalb bleibt die AfD bei der Suche nach Mehrheitskonstellationen noch ausgeklammert. Ein Blick ins Lager der Konservativen zeigt jedoch, dass das nicht so bleiben muss. Bürgerliche Herrschaft kann auch autoritär ausgeformt werden – dann wäre die AfD sofort im Spiel.