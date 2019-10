»Lernen am Limit«

Gregor Bauernfeind/dpa »Bei den Autos sind sie fix – für die Lehre haben sie nix«: Studentenproteste in Stuttgart (17.10.2019)

An Baden-Württembergs Hochschulen hängt der Haussegen schief. Rektoren, Studierende und Beschäftigte fordern gemeinsam deutlich mehr Geld für die chronisch unterfinanzierten Lehrstätten im Land. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beziffert den zusätzlichen Bedarf der Universitäten und Fachhochschulen mit 1,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025. Davon wolle die Regierung nicht einmal die Hälfte bereitstellen. Nachdem bereits Mitte Oktober rund 3.000 junge Menschen in Stuttgart gegen den Sparkurs der Koalition aus Grünen und CDU auf die Straße gegangen waren, sind für heute landesweit Proteste in mehreren Städten angekündigt. Auch bundesweit machen am Mittwoch Aktivisten für bessere Studienbedingungen mobil.

»Bei der Hochschulfinanzierung mangelt es an allen Stellen«, monierte Jacob Bühler von der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg (LAK) in einem Protestaufruf vom Montag. Darin ist eine ganze Reihe an Defiziten aufgeführt: bei den Lehr- und Beschäftigungsbedingungen, der technischen Ausstattung, der energetischen Isolierung, dem Zustand der Labore. »An der Welt von morgen wird derzeit in Gebäuden von vorgestern gearbeitet«, beklagen die Initiatoren. »Statt die Hochschulen durch wettbewerbliche oder zeitlich befristete Mittel für vermeintlich exzellente Forschungsprojekte unter Druck zu setzen, sollte die Politik wieder mehr zur Vergabe von langfristig angelegten Geldern übergehen, die möglichst vielen zugute kommen.« Konkret verlangt die LAK eine Erhöhung der Landeszuschüsse um »mindestens drei Prozent pro Studierendem und Jahr« sowie eine Aufstockung der Grundausstattung um 1.000 Euro je Studierendem und Jahr.

Das deckt sich im wesentlichen mit den Ansprüchen der Hochschulchefs. Diese verhandeln derzeit mit der Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) über das Budget für die Zeit von 2021 bis 2025. Pro Studierendem erhielten die Universitäten im Ländle 3.540 Euro weniger als noch 1998, hat die Landesrektorenkonferenz vorgerechnet. Alles in allem müsse die Koalition über den bisherigen Finanzrahmen hinaus jährlich 450 Millionen Euro extra zur Verfügung stellen. Dagegen habe die Grünen-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer für das Jahr 2021 bloß 100 Millionen im Haushalt angemeldet. Die GEW hatte zuletzt in einer Medienmitteilung beanstandet, dass die Steuereinnahmen im Land in den zurückliegenden 20 Jahren um 49 Prozent anstiegen, während die Ausgaben pro Studierendem um 33 Prozent zurückgingen. Mit den Auswirkungen seien Lehrende und Lernende täglich konfrontiert: »Die Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Professoren ist katastrophal, Vorlesungen und Seminare sind überfüllt, Tutorien fallen aus, und viel zu viele scheitern im Studium.«

Die Organisatoren rechnen für die heutigen Demonstrationen mit bis zu 15.000 Teilnehmern. Proteste unter dem Motto »Hochgeschult – Kaputtgespart« soll es in Freiburg, Friedrichshafen, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Tübingen und Ulm geben. Außer mehr Geld verlangt die LAK »wirkliche demokratische Mitbestimmung von Studierenden darüber, wie und wofür die Mittel verausgabt werden«. Sie stellten an den Hochschulen die »überwiegende Mehrheit, werden in Entscheidungen jedoch so gut wie gar nicht einbezogen. Das muss sich ändern«.

Aber nicht nur im Südwesten regt sich Unmut im Wissenschafts- und Lehrbetrieb. Die Proteste sind Teil des bundesweiten Aktionstages »Lernen am Limit«, zu dem Studierende mehrerer Hochschulstandorte aufgerufen sind, unter anderem in Bamberg, Erlangen, Mainz, Oldenburg und Osnabrück. Die Kampagne hat drei Schwerpunkte: eine auskömmliche Bundesausbildungsfinanzierung für alle, mehr Geld für bessere Lehre sowie bezahlbarer Wohnraum. Viele Studienanfänger erlebten zum Semesterstart ein »jähes Erwachen«, heißt es im Aufruf der Initiative. »Wettbewerb um Seminarplätze, Sitzplatzgarantie auf der Hörsaaltreppe mit Panoramablick auf den abbröckelnden Putz, auch die Bibliotheken platzen aus allen Nähten.« Das alles müsse ein Ende haben.