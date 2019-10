Deutsches Kapital verliert die Geduld

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Not amused: Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)

Schluss mit den Verlängerungen! Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), hat die Nase endgültig voll. »Das lange Hin und Her bei den Brexit-Gesprächen hat die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich in den vergangenen Jahren bereits stark negativ beeinflusst«, beschwerte er sich am Montag, als die EU nun schon zum zweiten Mal eine Verschiebung der Austrittsfrist beschlossen hatte. Auch Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, war nicht erfreut. »Höchste Zeit, dass wir dieses Thema abschließen«, tönte er: »Dies sollte nun endlich die letzte Fristenverlängerung sein. Eine weitere Hängepartie wegen erneuter Verschiebung« sei »für die europäische wie auch britische Wirtschaft eine kaum tragbare Belastung«. Im selben Sinne äußerte sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein nicht namentlich genannter EU-Diplomat: »Unsere Industrie zumindest sagt uns inzwischen nur noch: Ganz egal, ob ein ungeordneter Brexit oder ein Brexit mit Abkommen, Hauptsache wir haben endlich Klarheit.«

Die Winkelzüge, Tricksereien und Intrigen, die den Machtkampf um den Austritt Großbritanniens aus der EU wieder und wieder in die Länge ziehen, sie kosten die deutsche Wirtschaft eine Menge Geld. Während etwa der deutsche Gesamtexport in den vergangenen Jahren kontinuierlich stieg, sanken die Ausfuhren in das Vereinigte Königreich Stück um Stück, von rund 89 Milliarden Euro, die sie im Jahr vor dem »Brexit«-Referendum erreicht hatten, auf etwa 82 Milliarden Euro 2018. In den ersten sieben Monaten 2019 gingen sie gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter auf nur noch 47,1 Milliarden Euro zurück. Der einst fünftgrößte Handelspartner der Bundesrepublik ist in nur drei Jahren auf Platz sieben abgerutscht, mit weiter fallender Tendenz. Die Zeiten, zu denen Berlin sich darauf verlassen konnte, dass das boomende Geschäft mit den britischen Inseln Verluste aus den Russland-Sanktionen auffangen würde, sind vorbei.

Eines der Hauptprobleme für die Wirtschaft ist dabei neben dem niedrigen Kurs des Pfundes, der die Exporte verteuert, die Ungewissheit. »Besonders für Unternehmen, die viel Handel mit Großbritannien betreiben, ist das Problem, dass sie nicht nur einen Plan A für den harten Brexit brauchen«, erläuterte am Montag Klaus Wohlrabe vom Ifo-Zentrum für Makroökonomik: »Bei den verschiedenen Optionen, die weiterhin auf dem Tisch sind, brauchen sie auch einen Plan B und C.« Das kostet Zeit und Geld, und es schadet dem Geschäft. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – diese Auffassung macht sich zunehmend in der Wirtschaft breit.