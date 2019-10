Overview-Effekt. Ausblick aufs 60. Filmfestival in Thessaloniki

Filmfestival Thessaloniki/dpa »Horizonte der Zukunft« (Festivalplakat)

Wenn ein Raumfahrer im All zum ersten Mal den Planeten Erde in Gänze sieht, heißt es, gewinnt er eine neue Sicht auf die Dinge; man nennt das »Overview-Effekt«, und diesen Titel hat das 60. Filmfestival im griechischen Thessaloniki. 201 Filme sollen ab kommenden Donnerstag in den Kinos der Hafenstadt gezeigt werden. »Die Nostalgie wird Platz für die Horizonte der Zukunft machen«, versichert der künstlerische Leiter Orestis Andreadakis.

Zumindest die jüngere Vergangenheit dürfte dabei kaum Anlass für Nostalgie bieten. »Es ist ein Wunder, dass das Festival überlebt hat«, sagt ein Filmexperte einer großen griechischen Tageszeitung hinter vorgehaltener Hand. Ganz ohne Verluste ist das nicht abgegangen. War der Hauptpreis »Goldener Alexander« vor zehn Jahren mit 37.000 Euro dotiert, sind es heute noch 8.000 Euro. »In Thessaloniki findet man nicht den großen Glanz der renommierten Filmfestivals der Welt«, sagt der Fachmann, und ergänzt etwas dunkel: »Aber hier ist die Erde, aus der der Film wächst. Und das braucht das Kino.«

Die sich im Festivalprogramm widerspiegelnde Weltoffenheit entspricht laut Andreadakis der Geschichte der Stadt, in der auch Römer, Byzantiner, Osmanen und Juden ihre Spuren hinterließen. Heute gilt Thessaloniki als Tor Südosteuropas zum Nahen Osten und zu Afrika. Und was das näher liegende angeht, werden in der Reihe »Meet the Neighbors« Filme von Nachwuchsregisseuren aus der Türkei, Ungarn, Israel, Bulgarien, Rumänien und Nordmazedonien gezeigt. (dpa/jW)