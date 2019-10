Entmutigende Jobsuche

John Kolesidis/REUTERS Mancherorts führt der ermüdende Kampf um eine Anstellung, die es nicht gibt, zu Protest (Athen, 21.11.2011)

Es ist ein offenes Geheimnis: Die Arbeitslosenstatistik spiegelt nicht die genaue Lage am Arbeitsmarkt wider. Viele Menschen werden gar nicht erst von ihr erfasst, denn nicht alle Erwerbslosen haben einen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung. In einer neuen, im Oktober veröffentlichten Studie zeigt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nun an ihnen Interesse, ist ihre Zahl doch in manchen Ländern deutlich angestiegen.

Die Studie ist nicht nur eine Bestandsaufnahme, mit der auf ein Problem aufmerksam gemacht werden soll. Sie weist vor allem auf die unterschiedlichen Entwicklungen zwischen den OECD-Ländern hin, zeigt aber auch am Beispiel von Großbritannien, dass ebenso innerhalb eines Landes große regionale Unterschiede bestehen können.

Zu den sogenannten Nichterwerbs­tätigen (»economically inactive«), mit denen sich die Studie beschäftigt, werden verschiedene Personengruppen gezählt: Zu ihnen gehören Studenten, Rentner, Hausfrauen, Menschen, die Angehörige pflegen, Behinderte oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Leute, die sich entmutigt vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben oder sich aus anderen Gründen nicht um eine Arbeit bemühen.

In der Bundesrepublik fasst man diese Menschen unter dem Begriff »Stille Reserve« zusammen. Aber auch dieser sei ungenau, meinte Johannes Jakob von der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) am Freitag im Gespräch mit jW. Obdachlose fielen beispielsweise auch hier durchs Raster, zudem werde die »Stille Reserve« durch Umfragen ermittelt.

Im Vergleich aller OECD-Länder, stellt die Studie fest, wird der Trend deutlich, dass in den meisten von ihnen die Zahl dieser Nichterwerbstätigen abnimmt. In elf Ländern gibt es allerdings einen deutlichen Zuwachs. Darunter sind Dänemark, Norwegen, Finnland, die USA, die Niederlande und die Slowakische Republik.

Gründe dafür gibt es viele und von Land zu Land sind die verschieden. So wird das Anwachsen dieser Personengruppe in der Slowakischen Republik damit erklärt, dass viele Frauen und vor allem die Roma nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind. In Norwegen seien vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund und einem geringen Bildungsabschluss davon betroffen. Für Dänemark, Finnland und die Niederlande wird der Hauptgrund in der Einwanderung der letzten Jahre gesehen. In den USA sind es vor allem Männer im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 54, die sich vom Arbeitsmarkt zurückziehen, besonders wenn sie schlecht ausgebildet oder krank sind.

Quer durch die OECD-Länder gehört jeder Dritte im Alter zwischen 15 und 24 Jahren zur »Stillen Reserve«. In manchen Ländern stellen diese jungen Leute etwa die Hälfte derer, die sich um keine Arbeit bemühen. Dazu zählen unter anderem Schweden, Litauen und Israel. Dabei, so die Studie, muss aber berücksichtigt werden, dass viele junge Menschen noch in der Ausbildung sind, aber nach ihrem Abschluss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dennoch: 14 Prozent dieser Altersgruppe wird von den jungen Menschen ausgemacht, die weder beschäftigt noch in Ausbildung oder in einer Qualifikationsmaßnahme sind. Und von ihnen sind es wiederum – je nach Land – bis zu 90 Prozent, die keinen Job suchen.

Aber auch viele Ältere haben aufgegeben. Jeder Vierte, der sich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen hat, ist quer durch alle OECD-Länder zwischen 55 und 64 Jahre alt. In Ländern wie Slowenien, Australien und Polen gehören mehr als jeder Dritte dieser Altersgruppe an. Menschen im Haupterwerbsalter machen im Durchschnitt 40 Prozent aus, wobei ihr Anteil in manchen Ländern wie Australien, Island oder Italien überdurchschnittlich hoch ist. Mit Ausnahme der USA und von Island sind es überall die Frauen, welche die Jobsuche aufgegeben haben.

Bildung und Qualifikation tragen dazu bei, nicht so schnell aufzugeben. Dieser Trend lässt sich der Studie zufolge sowohl für Männer als auch für Frauen in allen Altersgruppen feststellen. Die Quote derjenigen, die den Kampf um einen Job aufgeben, ist bei Geringqualifizierten 24 Prozent höher. Auch die Erwerbsbiographie spielt eine Rolle: 30 Prozent derer im Haupterwerbsalter, die nicht mehr auf der Suche nach einer Arbeit sind, haben noch nie gearbeitet. Und bei weiteren 46 Prozent lag der letzte Job mehr als zwei Jahre zurück.