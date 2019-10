Thomas Bresinsky/ZDF Gerhard Jüttemann (l.) und Wigbert Mühe kämpften mit allen Mitteln um den Erhalt des Kaliabbaus in Bischofferode: »Das Erbe der Treuhand«

Re: Erdogan gegen die Kurden

Was wird aus den IS-Kämpfern?

Mit dem Abzug ihrer Truppen aus dem Norden Syriens lösten die USA eine Kettenreaktion aus: Die Türkei startete einen Krieg gegen die Kurden, den wichtigsten Verbündeten des Westens im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Noch sitzen Tausende ehemalige IS-Kämpfer in kurdischer Haft. Einige haben das Chaos bereits genutzt, um zu fliehen. US-Truppen besetzen derweil das ölreiche Ostsyrien. Um 21.50 Uhr zeigt Arte dann einen Film über den Traum Rojava, der wohl Vision bleiben wird, weil man, um einen Staat zu gründen, nicht nur tapfere junge Menschen braucht, die sich in einem nicht zu gewinnenden Krieg verheizen lassen, sondern auch eine politische Führung, die einen Plan hat.

Arte, 19.40 Uhr

Tom und Jerry

Tom und Jerry in Hollywood ist einer der ganz großen Strips der beiden; von 1950, aber den kann man immer wieder schauen.

Super RTL, 19.45 Uhr

Das Erbe der Treuhand

Wut und Wirklichkeit

Hat die Treuhand die ostdeutsche Industrie plattgemacht? Sicher, und ein kollektives Trauma hat man in jedem Fall ausgelöst. Fast 30 Jahre nach dem Anschluss wird darüber gestritten, wie gut oder schlecht die Anstalt ihren Job gemacht hat. Der zweite Teil der Bestandsaufnahme widmet sich den Jahren 1991 bis 1995 unter Treuhand-Präsidentin Birgit Breuel.

ZDF, 20.15 Uhr

Sportschau-Thema

Der Fußball und seine Reizfigur: Was leisten Schiedsrichter wirklich?

Kaum ein Bundesligawochenende vergeht ohne neue Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen. Daran hat auch der 2017 eingeführte Videobeweis nichts geändert. Außerdem wird die Situation in den unteren Ligen thematisiert, in denen Schiedsrichter mit Beleidigungen und Gewalt konfrontiert werden. Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt im Studio hochkarätige Gäste: Deniz Aytekin, Schiedsrichter des Jahres 2019, HSV-Trainer Dieter Hecking, Fußballnationaltorhüterin Almuth Schult, in ihrer Jugend selbst als Schiedsrichterin aktiv, und Schiedsrichterexperte Alexander Feuerherdt. Die Berliner Schiedsrichter haben vergangene Woche einfach mal gestreikt – richtig so.

Das Erste, 23.30 Uhr