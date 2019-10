Nachschlag: Im Schafspelz

Michael Sohn/AP Photo/dpa

Der Mann, der lieber Wolf als Schaf sein möchte, gibt sich lammfromm. Der Anchorman von den »Tagesthemen« macht’s ihm auch leicht. Käut zwar pflichtschuldig wieder, was inzwischen gerichtsnotorisch ist, dass nämlich dieser Mann ein Faschist genannt werden darf, hakt aber nicht nach. Lässt ihn gewähren in seiner an diesem Abend irgendwie lind wirkenden Demagogie, vorgetragen mit leeren blauen Kulleraugen. Dieser Faschist nun lässt seine Partei und die Zuschauer von Zamperonis Nachrichtensendung nach dem Ausgang der Landtagswahlen von Thüringen wissen, welchen erfolgverheißenden Weg seine AfD einzuschlagen habe. »Das ist der sozialpatriotische Kurs«, sagt also Björn Höcke. Demagogen vor nicht ganz 100 Jahren haben sich dafür ein anderes Adjektiv einfallen lassen, gemeint ist im Grunde das gleiche: »nationalsozialistisch«. Die hilflosen Betriebsnudeln mögen noch denken: Ein Faschist, igitt, wie aufregend. Noch eine oder zwei Wahlen später, und die Sache ist endgültig Normalität. (brat)