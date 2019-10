Auf der Schnellspur

-/dpa Alles gegeben, früh verbrannt: Janis Joplin

Zum zehnten Geburtstag der Wiederbelebung des Hamburger Gängeviertels als künstlerisches und soziales Projekt gab es diesen August ein entsprechend umfangreiches Jubiläumsprogramm. Mitschnitte davon laufen heute auf FSK. Zuerst um 14 Uhr »Vom Recht auf Stadt zur Staat der Vielen«, eine Podiumsdiskussion, und um 15.15 Uhr werden »Vier soziokulturelle Zentren in Europa« vorgestellt. Gesprochen wird neben dem Gängeviertel über das geräumte ADM aus Amsterdam, das Rog aus Ljubljana und das von Dänemark umschlossene Christiania.

Dass in Deutschland produzierte Waffen an allen Ecken und Enden der Welt zum Einsatz kommen, ist unter anderem dem ausgelagerten Schutz seltener Tierarten zu verdanken. Simone Schlindwein untersucht im Feature »Aufrüstung im Nationalpark – Die Militarisierung des Naturschutzes in Afrika« (DLF/WDR 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF und Fr., 11 Uhr, WDR 5) die näheren Umstände.

Zu den jüdischen Kulturtagen in Halle an der Saale, die am vergangenen Sonntag begonnen haben, kommt jede Woche einmal das »Radio Corax Mittagsmagazin spezial« (mittwochs, 13 Uhr, Radio Corax). Mit den »Nordreportern«, die für das Fernsehen der DDR Auslandsreportagen lieferten, setzt sich Naomi Conrads und Michael Hartleps »Ein DDR-Fernsehteam unter fremder Flagge« (MDR 2019; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur) auseinander, während Thomas Gaevert zeitgleich die Organisation des Rundfunks im Nachkriegsdeutschland vorstellt: »Kalter Krieg im Radio – Propagandaschlachten im Nachkriegsdeutschland« (SWR 2019; Mi., 22 Uhr, SWR 2).

Die Radiofassung von Noam Brusilovskys und Ofer Waldmans Hörspielserial »We love Israel« (SWR/DLF Kultur 2019; Ursendung Teil 2/2 Do., 22 Uhr, SWR 2), mittlerweile in der zweiten Staffel, kommt diese Woche zum Abschluss. Die »Kurzstrecke 91« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2019; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur) als Plattform zur Präsentation und Diskussion neuer Hörstücke aus der freien Szene sollte man auch nicht verpassen. Und gruselig wird es in Robert Webers »Das Schäfer und Bursche Halloween-Spezial« (WDR 2019; Do., 23 Uhr, 1Live), mit den titelgebenden Moderatoren aus der »Morningshow« des WDR-Jugendsenders.

Auf die Spur eines ungarisch-jüdischen Widerständlers gegen die Nazis begibt sich Natasa Konopitzky: »›Mein Glück ist, dass mich mein Glück nicht verlässt ...‹ Imre Kormos. Held und Halunke. Eine Spurensuche« (ORF 2019; Teil 1 u. 2 Fr., 10 Uhr, Teil 3 u. 4 Sa., 9 Uhr, ORF Ö1).

Musik ist nicht nur in Pop-Castingshows harter Wettbewerb, sondern auch in der Klassik. Einen Einblick gibt Johannes Jansens »Karrierestart im Schleudergang – Wem nützen Musikwettbewerbe?« (BR 2019; Fr., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, BR-Klassik). Eine Hommage an den Roman »Alexis Sorbas« und seinen Verfasser Nikos Kazantzakis bietet Wolf Reisers »Sorbas unter Sternen« (RBB 2018; Fr., 21 Uhr, BR 2), und früh am morgen geht es weiter mit einer empfehlenswerten biographischen Serie von Thomas Dittrich: »Janis Joplin – Leben auf der Schnellspur« (RIAS 1985; Sa., 5 Uhr, DLF Kultur).

Um das vor dem Naziregime nach Shanghai geflohene Ehepaar Herzfeld, das wegen fadenscheiniger juristischer Begründungen keinerlei Entschädigung erhielt, dreht sich Wolfgang Bauernfeinds »Entrechtet – Die Akte ›Harry und Claire Herzfeld‹« (RBB 2019; Sa., 9 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur).

Kürzlich als »Hörspiel des Monats« ausgezeichnet wurde Björn SC Deigners »In Stanniolpapier« (SWR 2019; Sa., 20 Uhr, DLF), die Lebensgeschichte einer Prostituierten und den sogenannten Kriegsblindenpreis bekam Thilo Reffert seinerzeit für »Die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle« (MDR 2009; So., 14 Uhr, HR2 Kultur).