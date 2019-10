Hochburg verloren

Sina Schuldt/dpa Grünen-Spitzenkandidat Belit Onay, NDR-Moderator Christoph Hamann, der parteilose CDU-Kandidat Eckhard Scholz und SPD-Kandidat Marc Hansmann (v. l. n. r.)

Ihr Abschneiden bei der Landtagswahl in Thüringen war nicht die einzige Hiobsbotschaft für die SPD am Wochenende. Fast noch schwerer als die dürftigen 8,2 Prozent in dem Freistaat wiegt wohl die Tatsache, dass die Sozialdemokraten am Sonntag eine ihrer Hochburgen in der Republik verloren haben. Bei der vorgezogenen Oberbürgermeisterwahl in Hannover verwiesen die Bewerber von CDU und Grünen den SPD-Kandidaten auf den dritten Platz und gehen in die Stichwahl. Die SPD stellt damit erstmals seit mehr als 70 Jahren nicht mehr das Oberhaupt der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Der grüne Kandidat, der türkischstämmige Jurist Belit Onay, erhielt bei der Wahl nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP 60.095 Stimmen und hatte damit nur eine hauchdünne Mehrheit gegenüber dem CDU-Kandidaten, dem früheren VW-Manager Eckhard Scholz, der 60.046 Stimmen auf sich vereinte. Beide kamen damit auf je 32,2 Prozent. Der Bewerber der SPD, der Wirtschaftswissenschaftler Marc Hansmann, landete mit 23,5 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Platz. Die Linke-Kandidatin Jessica Kaußen erreichte nur 1,9 Prozent.

Grund für das Vorziehen der OB-Wahl war die sogenannte Rathausaffäre, in deren Verlauf der Sozialdemokrat Stefan Schostok Ende April als Oberbürgermeister zurückgetreten war. Dabei ging es um unzulässige Gehaltszuschläge für seinen Büroleiter und weitere Spitzenbeamte. Schostok wurde vorgeworfen, von den Zulagen erfahren zu haben, ohne sie zu stoppen. Als im April die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den SPD-Politiker wegen Untreue erhob, trat er zurück, beteuerte aber seine Unschuld.

Hannover wurde seit 1946 von der SPD regiert, allein 34 Jahre führte Herbert Schmalstieg als OB die Geschäfte. Ihm folgte von 2006 bis 2013 der heutige niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil. Überdurchschnittlich viele Politiker von der Leine machten in der BRD Karriere. So Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel von der SPD sowie Christian Wulff und Ursula von der Leyen von der CDU. In Medien ist nicht zuletzt wegen vielfältiger Verbindungen der Politik zu Wirtschaft und Halbwelt immer wieder von der »Hannover-Connection« die Rede.

Für die Grünen ist das Wahlergebnis in Hannover ein Lichtblick angesichts des schlechten Abschneidens in Thüringen. Ein Sieg von Onay in der Stichwahl gilt als wahrscheinlich, da die Stimmen für die SPD eher zu ihm wandern dürften als zum CDU-Kandidaten. Onays Wahl wäre, wie Spiegel online am Samstag feststellte, »ein historisches Ereignis«. Er wäre der erste Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt, der aus einer türkischen Familie stammt. Inhaltlich hat sich der Grüne vor allem in der Verkehrspolitik profiliert, etwa mit der Forderung nach einem 365-Euro-Jahresticket für Bus und Bahn.

Besser als in Hannover lief es für die SPD am Sonntag in den Landeshauptstädten von Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. In Kiel schlug SPD-Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mit 65,8 Prozent den CDU-Herausforderer Andreas Ellendt (20 Prozent) aus dem Feld. In Mainz erreichte der Sozialdemokrat und amtierende Oberbürgermeister Michael Ebling mit 41 Prozent den ersten Platz vor dem von der CDU unterstützen parteilosen Nino Haase mit 31,4 Prozent. Dritte wurde die Grüne Tabea Rößner (22,5 Prozent). Ebling hat gute Aussichten, die Stichwahl am 10. November zu gewinnen. Bei der OB-Wahl im sachsen-anhaltinischen Halle behauptete sich der Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos), mit 61,4 Prozent deutlich gegenüber dem Linken Hendrik Lange (38,6 Prozent).