»Keine einfache Aufgabe«

Mak_Remissa/EPA/picture alliance Früher Foltergefängnis S-21, heute eine Erinnerungsstätte: Tuol-Sleng-Museum in Phnom Penh in Kambodscha (Archivbild, Juli 2006)

Zentraler Punkt der Arbeit von Documentation Center of Cambodia (DC-Cam) ist, das Thema Rote Khmer und den Massenmord in das kambodschanische Bildungssystem aufzunehmen. Welche Fortschritte hat es dabei gegeben?

Wir haben inzwischen sieben Provinzzentren, in denen entsprechende Lehrerfortbildungen stattfinden. Ich habe in verschiedenen Ländern der Welt Ansätze für nationale Versöhnung studiert, und vieles davon findet sich jetzt hier wieder.

Die Zeit drängt, viele der Zeitzeugen sind inzwischen hochbetagt. Wie wirkt sich das aus?

Es gibt insgesamt rund fünf Millionen Überlebende der Diktatur. Wir haben über die Jahre bisher eine Million Schicksale dokumentiert. Das heißt aber, dass es da noch vier Millionen weitere persönliche Geschichten gibt, die es zu sammeln und in einen historischen Kontext zu stellen gilt. Es geht darum, was diese Menschen erlebt haben, wie sie sie damit umgehen und was das für das ganze Land bedeutet. Auf der anderen Seite gibt es nun eine Überzahl von zehn Millionen Bürgern, die nach dem Ende der Schreckensherrschaft aufgewachsen sind. Wir müssen beide Gruppen stärker zusammenbringen, bevor Erlebnisse verlorengehen. Nicht eine einzige persönliche Geschichte sollten wir ignorieren, weil sie nicht nur eine individuelle Facette darstellt, sondern als Teil des Ganzen auch wieder eine Geschichte aller ist. 40 Jahre sind jetzt vergangen, damit ist die Reflexion des Erlebten vielleicht ein Stück erwachsener, tiefgründiger.

Was sind denn zentrale Fragen, die die junge Generation an die Überlebenden stellt?

Natürlich ist die größte, auf die es aber keine Antwort gibt, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Warum haben Kambodschaner massenhaft Kambodschaner getötet? Eine andere, die man auch mir persönlich oft stellt, ist die, ob ich etwas verschweige. Ich fordere dann immer auf, mich ruhig alles zu fragen. Meiner Ansicht nach haben wir Überlebenden sogar die Pflicht, alles zu erzählen, jede Frage aushalten zu müssen. Erzählen ist damit immer auch Lernen, denn selbst mit Zweifeln lässt sich umgehen. Deshalb glaube ich, sind die jungen Leute die wichtigste Basis für kritisches Hinterfragen. Mehr, als wir uns das im ersten Augenblick vielleicht vorstellen können.

Nuon Chea, »Bruder Nummer 2«, ist tot. Erneut gibt es Diskussionen, die juristische Aufarbeitung einzustellen. Wie sehen Sie das?

Es gibt viele Erwartungen der Überlebenden, aber nicht genügend Antworten des Tribunals. Auch Nuon Chea war bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach einer gewissen Logik wäre die Sache damit abgeschlossen. Doch es gab eben auch eine weitere Anklage, die seit 2014 vorbereitet wurde, das Urteil hier steht noch aus. Die Menschen diskutieren das ausführlich – der Schmerz und das Leiden hören mit dem Tod eines Angeklagten oder einem Schuldspruch nicht auf.

Nimmt das Interesse am Prozess vor dem Tribunal ab?

Nein. Der Prozess reflektiert die Tatsache, dass auch die Vereinten Nationen und die Regierung nicht frei von Schuld sind. Als der Sondergerichtshof gegründet wurde, gab es keine andere Möglichkeit – diese beiden Seiten erfüllen damit ihre Verantwortung. Sie haben aber kein Interesse, dass bestimmte Dinge in vollem Umfang ans Licht kommen.

Hat das Tribunal mit den Verzögerungen wertvolle Zeit verschwendet?

Das würde ich nicht sagen. Einen Massenmord in dieser Weise aufzuarbeiten, ist keine einfache Aufgabe. Das dauert.

Haben Sie trotzdem manchmal das Gefühl, es müsste schneller gehen? Schließlich gibt es ja zwei Ebenen – rein kopfmäßig und das, was das eigene Innere dazu meint.

Natürlich, ein Teil sehnt sich danach, dass es zügig eine Botschaft, ein Urteil gibt. Das ist verständlich. Allerdings glaube ich auch, dass wir im Laufe der Zeit alle besser verstanden haben, was es heißt, um Gerechtigkeit zu ringen und die richtigen Schlüsse aus der Geschichte zu ziehen.

Gibt es mehr Dialog innerhalb der Familien als noch vor zehn, 15 Jahren?

Ja. Der Massenmord ist ab der Klassenstufe sieben bis hinauf zur universitären Bildung regulärer Unterrichtsstoff. Es gibt Fragen dazu in den Schulprüfungen. Und das alles führt dazu, dass man sich in der Familie darüber unterhält. Im Klassenraum ist es eine Art formalisierter Dialog über Menschenrechte, doch mit all dem, was heute über die »sozialen Medien« an Informationen zugänglich ist, entwickeln sich neue Fragen im familiären Miteinander. Ich finde, das ist eine spannende Geschichte.

Wie sehen die nächstes Projekte Ihres Vereins aus?

Wir haben ein neues Buch für den Geschichtsunterricht fertiggestellt, das jetzt im Druck ist und im Dezember vorliegen soll. Darin geht es auch um Massen- und Völkermorde allgemein, um den Holocaust, um das, was in Ruanda passiert ist oder mit den Armeniern. Schließlich wollen wir auch aufzeigen, dass die Kambodschaner nicht die einzigen sind, die etwas so Schreckliches erleben mussten.

Youk Chhang (58) ist Gründer und Leiter des Documentation Centre Cambodia (DC-CAM), der wichtigsten Nichtregierungsorganisation des Landes bezüglich Aufarbeitung der Verbrechen des Rote-Khmer-Regimes.