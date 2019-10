Werkzeuge oder Spielerleben

Axel Heimken/dpa Ist das nicht schon Geschichtsunterricht?

Was wäre ein Elfenbeinturm ohne Playstation? Von gestern. Heutzutage wird ein Historiker aus Montreal eingeflogen, um an der Freien Universität Berlin über Computerspiele zu reden. Dieser Maxime Durand forderte seine Zuhörer am vergangenen Donnerstag abend nach seinem Vortrag über »Geschichtsvermittlung« durch das Computerspiel »Assassin’s Creed« mit einem Hinweis auf seine weite Anreise auf, ihm Fragen zu stellen: »Ich bin extra aus Montreal hergeflogen«. Die erste Frage kam dann von einer Dozentin, die die Veranstaltung und die dazugehörende Ringvorlesung »Alte Welt neu formatiert. Altertumswissenschaftliche Forschung im Zeitalter des digitalen Wandels«, mitorganisiert hat: »Wieviel kostete die Produktion der ›Discovery Tour‹«?

Diese »Entdeckungstour« führt den »Gamer« etwa ins alte Ägypten oder die griechische Antike. Sie beruht auf der offenbar endlosen Computerspielserie »Assassin’s Creed«, bei der ein fiktiver Konflikt zwischen Assassinen und Templern im Mittelpunkt steht. Der Spieler ist zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten zumeist ein Assassine (islamischer Geheimbündler, auch Meuchelmörder). Hunderte Millionen Euro habe das Spiel gekostet, sagte »Assassin’s Creed«-Historiker Durand. Die »Entdeckungstour« habe davon nur einen kleinen Teil ausgemacht.

Interessanter wäre die Frage gewesen, wieviel Spielekonzern Ubisoft an der Sache verdient. Im Geschäftsjahr 2018/19 (April bis März) betrug sein Umsatz 2,29 Milliarden Euro. Weltweit hat die Computerspielindustrie längst die Film- und die Musikbranche abgehängt. Hierzulande wurden im vergangenen Jahr etwa 3,5 Milliarden Euro mit Spielen umgesetzt, drei Milliarden mit Filmen und 1,6 Milliarden mit Musik. Zu einer der wichtigsten Einnahmequelle für Firmen wie Ubisoft, EA oder Activision Blizzard sind dabei Mikrotransaktionen geworden. Für den Spielverlauf nützliche Elemente können erspielt oder halt gekauft werden, zum Beispiel gibt es da »Lootboxen« (Beutepakete), in denen sich Werkzeuge oder Spielerleben verbergen. Weil der Spieler nicht weiß, ob er bekommt, was er benötigt, ist ein Glücksspieleffekt nicht von der Hand zu weisen. In Belgien und den Niederlanden sind Lootboxen deshalb verboten.

Auch bei »Assassin’s Creed« sorgen Mikrotransaktionen für Profite. Bei der »Entdeckungstour« handelt es sich um ein sogenanntes DLC, einen herunterladbaren Inhalt (downloadable content). Kostenlos ist er nur für Besitzer der jeweiligen Hauptspiele. Für Anreize ist auch im virtuellen Museum gesorgt: Wer Touren absolviert und Quizfragen beantwortet, kann neue Figuren oder Reittiere freischalten. So werden Konsumenten gebunden. Über die freundliche Aufnahme der »Discovery Tour« ins Programm der Berliner Universität wird der Konzern sich gefreut haben.

Was genau soll nun aber der pädagogische Wert der Ausflugstour ins antike Griechenland sein? Er liegt wohl weniger in der Erkundung der Welt des Spiels »Assassin’s Creed Odyssey« (2018), das in die Zeit des Peloponnesischen Kriegs ab 431 vor unserer Zeitrechnung eingebettet ist, eher schon in geführten Touren mit Kommentaren und animierten Zwischensequenzen. Sie sollen Wissen über Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen im antiken Griechenland vermitteln. »Geschichte für alle – Wie ›Assassin’s Creed‹ ins Bildungssystem expandierte« war der Werbevortrag des Ubisoft-Historikers Durand überschrieben.

Um »größtmögliche Authentizität« zu erreichen, erklärte Durand, habe man mit Archäologen, Historikern und Museen zusammengearbeitet. Dahinter verbirgt sich offenbar ein Verständnis von Geschichte, nach dem der einen zutreffenden Begriff von sozialen und politischen Verhältnissen bekommt, der ein besonders detailreiches Bild betrachtet. Zum anderen wird unterstellt, dass Schüler und Studenten am besten »spielend lernen«. Sollte sich diese Sicht durchsetzen, dürfte das den Niedergang der historischen Wissenschaft noch mal erheblich beschleunigen.