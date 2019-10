Attentat als politisch motiviert anerkannt

Der Verein Before, die Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt und Diskriminierung in München, erklärte am Freitag:

Nachdem Betroffene des Attentates am Olympia-Einkaufszentrum 2016 mehr als drei Jahre lang für die Berücksichtigung der politischen Hintergründe der Tat gekämpft haben, erkannten heute auch die Bayerischen Behörden den extrem rechten Hintergrund des Anschlags an. Die Weigerung des Bayerischen Landeskriminalamtes, den Anschlag als extrem rechte Tat einzuordnen, hatte Folgen für alle Betroffenen des Anschlages. Viele verstanden nicht, dass das Attentat offiziell nicht als extrem rechte Tat anerkannt wurde und setzten sich für ein Umdenken ein. Der Anschlag sollte nicht weiter entpolitisiert werden und die ideologischen Hintergründe eindeutig erkannt und benannt werden. Dann, so die Hoffnung der Betroffenen, können derartige Taten in der Zukunft verhindert werden.

Der Einsatz der Betroffenen wurden im vergangenen Jahre unterstützt durch drei wissenschaftliche Gutachten der Landeshauptstadt München, welche die rechtsterroristischen Bezüge und eindeutigen extrem rechten Einstellungen des Attentäters, seine rassistische Opferwahl und die menschenverachtende Tatankündigung herausarbeiteten. »Für die Betroffenen ist es wichtig, dass ihre Perspektive auf die Tat (...) ernst genommen wird. Die fehlende Anerkennung der politischen Hintergründe des OEZ-Attentates hat den Umgang mit den Folgen für sie zusätzlich erschwert. Wir freuen uns daher, dass das Landeskriminalamt nach den drei Gutachtern, dem Bundesamt für Justiz und dem Bayerischen Landtag das OEZ-Attentat nunmehr auch als politischen Anschlag einordnet«, sagt Anja Spiegler, Beraterin bei Before.

»Auf rechtsterroristische Taten wie das OEZ-Attentat und den Anschlag in Halle müssen wir eindeutige Antworten geben: Die Täter hatten sich in beiden Fällen im Internet radikalisiert und fühlten sich als Teil größerer extrem rechter Zusammenhänge. Dass die bayerischen Behörden in ihrer heutigen Mitteilung dennoch ›keine Anhaltspunkte für Netzwerke‹ sehen, ist daher unverständlich. Es muss Schluss sein mit solchen Erzählungen von angeblichen ›Einzeltätern‹: Extrem rechte Anschläge können nur verhindert und Betroffene geschützt werden, wenn die ideologischen Hintergründe anerkannt und die politischen Strukturen, in denen sich die Täter bewegt haben, durchleuchtet und zerschlagen werden«, betont Siegfried Benker, Geschäftsführender Vorstand, Before e.V.

Zur ersten Lesung des Klimapakets im Bundestag teilte Nike Mahlhaus, Pressesprecherin von »Ende Gelände«, am Freitag mit:

Dieses Klimapaket ist eine Bankrotterklärung der Regierung. Die entscheidenden Maßnahmen fehlen, allen voran der Kohleausstieg. Wir lassen nicht zu, dass Konzerninteressen in unserer Demokratie mehr gelten sollen als 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. »Ende Gelände« wird deshalb am 30. November mit einer Massenaktion des zivilen Ungehorsams in der Lausitz selbst für den sofortigen Kohleausstieg sorgen.