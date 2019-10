Metaller machen mobil

IG Metall

Am Donnerstag abend demonstrierten saarländische Stahlarbeiter vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Jüngster Anlass ist der kürzlich angekündigte Stellenabbau bei der Stahl Holding Saar. 1.500 Arbeitsplätze sollen in der Dillinger Hütte und bei Saarstahl wegfallen und weitere 1.000 ausgelagert werden. Die IG Metall fordert von der Bundesregierung und der Europäischen Kommission unter anderem Förderprogramme zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie. (jW)