BR/arte Narcisa in München: »Reportage: Die Bettler aus der Walachei«

Re: Die Bettler aus der ­Walachei

Bedürftige oder organisierte Banden?

Wer sind die Menschen, an denen die meisten so unaufmerksam vorbeigehen? Die Reporter folgen einer Frau, die in Deutschland bettelt, bis in ihr Dorf in Rumänien. Vor Ort stellt sich heraus, mit welchen Problemen die junge Mutter zu kämpfen hat. Ihr Mann ist im Gefängnis, sie kann weder lesen noch schreiben, sie braucht Geld, um ihre baufällige Hütte zu renovieren. Etwa 80 Prozent der Roma leben unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle ihres Landes; jedes dritte Roma-Kind wird in einem Haushalt groß, in dem Hunger Alltag ist, und 50 Prozent der Roma im Alter zwischen sechs und 24 Jahren besuchen keine Schule.

Arte, 19.40 Uhr

Der Biggesee und die ­versunkenen Dörfer

Der Bau der Biggetalsperre ist nicht nur die Geschichte großer Ingenieurskunst, sondern auch mit dem Schicksal von Menschen verbunden, die in den 1950er Jahren umgesiedelt wurden. Ehemalige Bewohner erinnern sich an die Zeit, in der sie auf einer Baustelle wohnten. Dennoch wurde der Biggesee zur Erfolgsgeschichte, denn heute befindet sich dort ein Naturschutz- und Naherholungsgebiet.

WDR, 20.15 Uhr

Die Geschichte der Fantasy – Mutige Helden

Das Weltflucht-Genre boomt seit Jahren, ein Ende ist nicht in Sicht. Acht der zehn erfolgreichsten Spielfilme aller Zeiten handeln vom Phantastischen. Das Fantasy-Epos »Game of Thrones« ist die teuerste und erfolgreichste Serie überhaupt. Was fasziniert die Menschen an ihr eigentlich so sehr? Die Dokumentation untersucht die Helden und Heldinnen und wie sich ihr Bild im Laufe der Zeit verändert hat. Auch im Märchenland gibt es Schönheitsoperationen. Folge eins von zwei.

Arte, 22.00 Uhr

Insider

Der Chemiker Jeffrey Wigand wurde aus einem Tabakkonzern entlassen, weil er Bedenken gegen die Beimischung krebserregender Suchtstoffe in Zigaretten geäußert hatte. Gemeinsam mit dem Fernsehjournalisten Lowell Bergman will er die Machenschaften öffentlich machen. Das ist schwieriger als gedacht. Mit Al Pacino und Russel Crowe. USA 1999.

3sat, 22.25 Uhr