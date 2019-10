Die Sichtbare

Matthias Reichelt Engagiert gegen Antisemitismus und Rassismus: Hanni Levy

Die Ausstellung »Wir waren Nachbarn« im Schöneberger Rathaus und der Film »Die Unsichtbaren – Wir wollen leben« (2017) von Claus Räfle haben die am 16. März 1924 in Berlin-Tempelhof geborene Hanni Lévy international bekannt gemacht. Der große Erfolg des semidokumentarischen Filmes über das Untertauchen von vier Juden im faschistischen Berlin vitalisierte die letzte Überlebende. Weil Ruth Arndt, Eugen Herman-Friede und Cioma Schönhaus bereits gestorben waren, reiste Hanni Lévy zu vielen Premieren und berichtete über die Zeit, als sie sich nach dem Tod ihrer Eltern und der Deportation ihrer Großmutter vor den Nazis verstecken musste. Zuflucht bis zum Kriegsende fand sie bei Viktoria und Jean Kolzer in der Nollendorfstr. 28, wo aus der dunkelhaarigen Hanni Weissenberg deren blonde Tochter wurde. Auch als sie nach dem Krieg als Hanni Lévy mit ihrem Mann und zwei Kindern in Paris lebte, hielt sie stets Kontakt zur Familie Kolzer. Die Courage des Ehepaars, das sie unter Lebensgefahr aufgenommen und sie somit vor der Vernichtung gerettet hatte, vergaß Hanni Lévy nie und sorgte dafür, dass man sich an Kolzers in Berlin als »Stille Helden« und in Israel als »Gerechte unter den Völkern« erinnert.

Freunde hatte Hanni Lévy in vielen Ländern und mindestens auf zwei Kontinenten. Zu ihrem 90. Geburtstag reiste ihre weit verstreute Fangemeinde nach Paris und füllte einen großen Saal. Noch mit 94 hatte die kleine Hanni Lévy eine große Energie, von der Fünfzigjährige nur träumen können. Spontan konnte sie das vielstrophige Fredy-Sieg-Lied von der Krummen Lanke rezitieren. Hanni Lévy hat das ihr entgegengebrachte Interesse sehr genossen und mit Berliner Charme und Esprit und einem großen Herz in Schulen und auf Veranstaltungen über ihr Überleben berichtet. Auch bei den Lesungen ihrer von Beate Kosmala herausgegebenen »Lebens- und Überlebensgeschichte« (Metropol Verlag 2019) war sie immer mit Humor und starker Präsenz dabei. Stets hat sie sich gegen Antisemitismus und Rassismus engagiert und für Humanismus und Weltoffenheit geworben. Am Dienstag ist sie mit 95 Jahren in Paris gestorben.