Morgen beginnt das Bernstein-Jahr. Bussi und Weih

jW-Fotomontage »Was sich auftreiben ließ« – Cover von sechs Skizzenbüchern

Das Bild zeigt Ausschnitte der Cover von sechs Skizzenbüchern, die der Zeichner und Dichter F. W. Bernstein (1938–2018) hinterlassen hat. Es gibt 500 weitere. Auch die sechs hier haben, da trügt der Schein, nicht alle dasselbe Format. Das in der Mitte oben etwa ist deutlich größer und dicker als die anderen. Es handelt sich, wie Bernstein auf der Innenseite vermerkt hat, um ein »Chorleistungsbuch des Männergesangsvereins Konradshöher Liederkranz (26.4.1959–17.8. 1969), gefunden am 20.11.84 im Trödel an der Bergmannstraße«.

Die ersten paar Dutzend Seiten wurden herausgetrennt, auf die übrigen zeichnete Bernstein ab dem Tag nach dem Fund, was ihm in den Sinn kam. »Zuständig für den Strich ist die Hand, nicht der Kopf, allenfalls noch das Auge«, war eine seiner Maximen.

Die meisten seiner Arbeitsjournale erstand der Meister in Geschäften für Zeichenbedarf. Er legte sich da aber keinen Vorrat an, sondern nahm, wenn er unterwegs war, was sich auftreiben ließ. Auch Hefte für Schüler. Oder mit Bussi Bär-Logo. Besonders hübsch ist das unten links mit der Plastiknaht. Einige Bücher bekam das uneitle Genie auch geschenkt, darunter sogenannte Blindexemplare von Verlagen – gebundene Bücher mit noch unbedruckten Seiten für einen ersten, handfesten Eindruck des Produkts.

Was den Auftakt der jeweiligen Journale angeht, begründete Bernstein eine Tradition unter Zeichenkollegen, nach der ein Skizzenbuch mit einer »Weihezeichnung« eines anderen zu eröffnen sei, »der Weih« genannt. Mit so einem beginnen zwar nicht alle, aber doch einige der Bücher. (jW)